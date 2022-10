Havaianas lança ténis de algodã orgânico no verão

Olenka Ibarretxe, diretora-geral da Havaianas para a Península Ibérica © DR

É já no próximo verão que Portugal vai receber as mais recentes novidades da Havaianas. A marca brasileira vai lançar a sua primeira coleção de ténis, feitos de algodão orgânico e cuja sola é feita com mais de 40% de borracha reciclada. Já a coleção de roupa vai ser disponibilizada em lojas exclusivas.

A notícia foi avançada ao Dinheiro Vivo pela nova general manager da Havaianas para a Península Ibérica que, apesar de trabalhar na empresa há mais de seis anos, garante que a possibilidade de continuar a surpreender os consumidores, verão após verão, a entusiasma sobremaneira. Para o mercado ibérico, Olenka Ibarretxe pretende trazer novas oportunidades de negócio e levar a empresa a ser marca de referência para o verão.

"Neste momento, pretendemos marcar presença entre os nossos consumidores em diferentes momentos e ocasiões, ao tornarmo-nos uma verdadeira lifestyle brand", reforça.

Quanto ao negócio da Havaianas em Portugal, Olenka Ibarretxe afirma que é o mercado com maior penetração de marca. "Os consumidores adoram Havaianas e têm uma grande recetividade face a novas categorias de produtos".

"Sendo um país pequeno, facto é que representa cerca de 6% do nosso negócio total na EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Ainda assim, a região ibérica (Espanha e Portugal) é a segunda maior depois da Itália e Portugal é o maior mercado direto per capita da região EMEA", apresenta.

A responsável explica que cerca da 99% da população portuguesa já conhece a marca por causa dos seus chinelos. Mas, agora é preciso mostrar que, além disso, existem muitos produtos diferentes.

Investimento prossegue

E por Portugal ser o "pequeno Brasil na Europa" da insígnia, a Havaianas continua a investir no nosso país, para dar a conhecer todos os seus produtos aos portugueses. "Além de um grande investimento em marketing - cerca de 10% das nossas net sales [vendas líquidas] todos os anos -, complementamos a nossa distribuição wholesale [grossista] com duas lojas monomarca em Lisboa, duas concessões no El Corte Inglés e alguns formatos de franchise temporário, abertos durante o verão", revela.

Mas não só de chinelos se faz o negócio da Havaianas em Portugal. Olenka Ibarretxe diz que, por cá, a marca vende muitas sandálias. As alpargatas também são um dos artigos que têm muita procura por parte dos portugueses. E, ainda, os acessórios de silicone coloridos, que estão a ser "um grande sucesso", enumera.

Preços diferentes

Embora no Brasil os chinelos da marca sejam adquiridos por um preço bastante acessível, no nosso mercado, o preço de um par pode atingir um valor elevado. A diretora-geral explica porquê. Enquanto no Brasil, um par de Havaianas foi incluído num cabaz para cada família (o governo utilizou este calçado para não ter pessoas descalças nas ruas após a guerra), na Europa, a empresa quis comunicar a marca como um produto premium, trendy e fashion, "exibido nas melhores lojas da Europa".

"De facto, o posicionamento do produto e a forma como o desenvolvemos - para alargar a categoria e torná-lo mais significativo para o consumidor a que nos dirigimos - é algo muito importante", diz a gestora.

E dos chinelos, que literalmente evitaram que os brasileiros andassem com os pés no chão, a Havaianas passou a trabalhar no desenvolvimento da categoria, fazendo com que as pessoas na Europa utilizem chinelos de dedo fora das praias e também nas cidades.

Sustentabilidade é aposta

Foi no ano passado que a empresa iniciou no continente europeu um programa de retoma para chinelos, que funciona a partir da distribuição de vários pontos de recolha em lojas Havaianas. Atualmente, existem 180 espaços, na Europa, onde é possível deixar os chinelos velhos, ou que já não se usam. "Até agora, recolhemos quase 10 toneladas de pares de chinelos utilizados e enviámo-los para serem limpos e reciclados em novos materiais - como já aconteceu com a criação de material para as nossas lojas e em pavimentos. Estamos ainda a estudar que outras coisas divertidas e úteis podemos fazer com estas unidades de calçado reciclado", explica.

Da mesma forma, a empresa utiliza algodão reciclado nas alpergatas e reutiliza subprodutos de fabrico na principal linha de produção. "Focámo-nos também muito no consumo consciente de energia e água nos nossos escritórios, lojas e fábricas", garante Olenka Ibarretxe.

Inflação não complica

O cenário é comum a todos os países e a todas as empresas. A inflação chegou e atingiu todos os negócios. A Havaianas não é exceção. "É evidente que estamos a lidar com custos mais elevados em matérias-primas, produção, transporte, taxas de câmbio, e por aí adiante. No entanto, também é verdade que o nosso produto não se enquadra no segmento de luxo", e precisamente por esse motivo, "acreditamos que isto nos ajuda a ficar, verão após verão nos roupeiros dos nossos clientes e na sua bagagem quando viajam", relativiza.

Quanto ao acesso às matérias-primas, a empresa brasileira não se ressentiu em excesso. "Felizmente, não precisamos de muitas matérias-primas diferentes para fabricar o nosso produto e a maioria delas tem origem no Brasil, por isso, não verificámos complicações com eventuais matérias que venham da Ásia", frisa.