Heden expande espaço de cowork no Rossio e já alberga unicórnios

O Heden, marca portuguesa de espaços de cowork, vai duplicar o investimento do Heden Rossio - onde empresas como a unicórnio brasileira Loggi já se encontram a trabalhar -, alargando assim a atual área de 1000 para 2100 metros quadrados, disponibilizando lugar para mais de 300 postos de trabalho, anunciou a marca esta quinta-feira. "Tivemos a oportunidade de aumentar a nossa capacidade na emblemática estação do Rossio e não pensámos duas vezes", revela em comunicado Manuel de Bastos, CEO do Heden.

Fruto de um investimento total que ronda os 800 mil euros (cerca de 400 mil para cada uma das fases), a conclusão da ampliação do Heden Rossio está prevista para antes do início do verão, confirmaram os fundadores László Varga e Manuel Bastos ao Dinheiro Vivo.

"O cowork está a revelar-se cada vez mais como a solução sustentável e mais atraente para as empresas que enfrentam um presente e futuro de trabalho híbrido", pode ler-se na mesma nota enviada às redações, garantindo que o investimento agora feito "revela a aposta ganha no futuro híbrido do trabalho". Atualmente, a ocupação dos espaços da marca ronda os 100%, tendo já empresas em lista de espera.

O mais recente espaço foi idealizado por Lászlo Vargo, arquiteto com mais de 20 anos de carreira e um dos hundadores da empresa. Com dois pisos e cerca de 40 hotdesks flexíveis, o Heden Rossio é composto por materiais sustentáveis e reciclados como bambu, cortiça e lã burel, de modo a proporcionar um "ambiente confortável e uma atmosfera acolhedora e personalizada tanto para membros independentes (profissionais) como para empresas (corporate)".

Em 2021, o Heden contou com uma ronda de financiamento de 1,3 milhões de euros, liderada pelo Fundo de Capital de Risco Navigator, gerido pela portuguesa Lince Capital - o que permitirá dar seguimento à expansão do negócio em Portugal, segundo a empresa.