Heden: Nem casa nem escritório. Procura faz cowork do Rossio crescer

Manuel Bastos e Lászlo Varga com o seu cão Gil, no Heden Rossio - espaço pet friendly © Gerardo Santos / Global Imagens

A descentralização dos espaços de trabalho das empresas é uma tendência em 2022 e prova disso é o facto de o coworking (trabalho partilhado) ser cada vez mais procurado. O Heden, marca portuguesa deste setor fundada em 2018 por Manuel Bastos e Lászlo Vargo, que conta já com cinco espaços na cidade de Lisboa - na Graça, Chiado, Intendente, Santa Apolónia e Rossio -, prepara-se agora para ampliar o Heden Rossio.

Com um conceito de espaço de trabalho partilhado para criativos, freelancers e empresas - que ocupam fix desks e flex desks -, e promoção de eventos, como concertos e sessões de cinema, entre 2018 e 2021, o Heden cresceu cerca de 700%, passando de cem mil para 800 mil euros de faturação, dobrando praticamente as receitas em cada ano deste período. Para 2022, a empresa estima passar um milhão de euros em volume de negócios.

"A pandemia teve um impacto direto no negócio mas, ainda assim, continuámos a crescer, tendo encerrado 2020 com 450 mil euros", revela Manuel Bastos, acrescentando que os contratos empresariais foram o sustentáculo da marca e que, para fazer face aos efeitos sentidos no espaço da Graça, a direção optou por oferecer descontos aos clientes - o que levou a uma redução na faturação relativamente à previsão anterior à pandemia.

Apesar de este ser um mercado competitivo, logo após abrir a atividade dedicada a freelancers na Graça, o Heden começou a ter "uma procura um pouco "louca" por parte de empresas", o que levou à abertura de três novos espaços em 2019, explicam os fundadores. "Há uma grande corrida pelos nossos espaços, sobretudo pelas empresas tecnológicas, que olham para nós como uma vantagem competitiva para atrair melhor e mais talento", afirmam os fundadores.



Nova forma de trabalhar conquista empresas

"Era uma questão de tempo até esta forma de trabalhar ser massivamente abraçada. A dicotomia escritório-casa já não é o que era antes. As pessoas olham para o trabalho como um lugar flexível e de socialização", afirmam ao Dinheiro Vivo. "O nosso trabalho dá flexibilidade às empresas para se focarem nos seus objetivos, sem terem de se distrair com problemas como a internet, o café e a organização de eventos".

Lászlo Varga considera que "as novas profissões decorrentes da pandemia alavancaram o negócio". Os clientes que mais procuram os serviços da marca são empresas de origem sueca, finlandesa, inglesa e holandesa - no entanto, e embora não a possam revelar, os responsáveis anunciaram que está prevista para breve a entrada de uma grande tecnológica portuguesa.

Enquanto as flex desks funcionam numa lógica de ocupação temporária, o período mais requisitado para fix desks de entre seis meses a um ano, sendo 24 meses (renováveis) o tempo máximo de contrato.

Expansão do Heden Rossio alicia unicórnios

Inaugurado no final de 2021, o Heden Rossio encontra-se agora em expansão: de 1000 m2 passará a ter 2100 m2, disponibilizando um total de 300 lugares para postos de trabalho. O investimento no espaço totaliza 800 mil euros, 400 mil em cada uma das duas fases.

Lotado por empresas reconhecidas como a Marley Spoon e a Ironhack e pelos unicórnios brasileiras Loggi e Gympass, o espaço já tem empresas em lista de espera, contam os fundadores. "Esta ampliação leva-nos a ficar com um total de 4100 m2 de espaços cowork na cidade", observam.

Tal como acontece em todos os espaços da marca, também o Heden Rossio resulta de um arrendamento com concessão a dez anos.

O design do espaço, que é pet friendly, foi idealizado Lászlo Varga, arquiteto. "A sustentabilidade é um fator que nos distingue", comenta o responsável, referindo que, além da aposta em materiais sustentáveis - como bambu, cortiça e lã burel - e em energias renováveis, através de painéis fotovoltaicos, também a escolha da localização foi pensada ecologicamente, tendo subjacente a ideia da "cidade dos 15 minutos, onde é possível chegar a todo o lado a pé ou de transportes públicos, sem precisar de carro".

Novos horizontes para 2022

Com a cidade do Porto na mira e um possível novo espaço nas Avenidas Novas, em Lisboa, o Heden está a desenvolver ainda uma app para reserva de secretárias, cuja versão beta será lançada no espaço de dois meses. Modalidade cowork com salas de reuniões e promoção de eventos fazem ainda parte das apostas da marca para 2022.

A ronda de financiamento de 1,3 milhões de euros que recebeu no final do ano passado, liderada pelo Fundo de Capital de Risco Navigator, gerido pela portuguesa Lince Capital, permitirá dar seguimento à expansão do negócio, segundo os fundadores.