Heineken. Cerveja sem álcool cresce 8% com novos hábitos de consumo

Heineken tem como bandeira a promoção do consumo responsável e consciente de álcool © Heineken

A Heineken, marca da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, contribuiu 8% para o crescimento do segmento das cervejas 0.0 em 2022. A marca lançou a primeira cerveja sem álcool em 2019 para corresponder às preferências dos consumidores, que atualmente tendem a valorizar estilos de vida mais saudáveis.

O segmento de cervejas sem álcool tem vindo a desenvolver-se de forma "faseada" em Portugal, mas Filipa Magalhães, responsável de marketing da Heineken, explica que a pandemia alterou "ligeiramente as preferências e hábitos de consumo", tendo-se mantido a procura por opções sem álcool e com menos calorias, o que parece demonstrar que este "é um segmento que pode ter um futuro promissor em Portugal".

Além da opção 0.0 ser mais saudável, permite aos apreciadores de cerveja desfrutar da bebida em qualquer ocasião, mas sempre "permitindo uma viagem de regresso a casa em segurança", sublinha.

A Heineken tem como bandeira a consciencialização para o consumo responsável de álcool, o que agora também se alinha com o objetivo comum da União Europeia de atingir as zero mortes na estrada em 2050. Com o propósito de incentivar um consumo mais consciente, a Heineken dedica 10% do seu orçamento de marketing a campanhas de consumo responsável.

Exemplo disso é o mais recente anúncio em parceria com o bicampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, como embaixador global da Heineken 0.0. A campanha "When you drive, Never Drink" tem por objetivo alertar para os efeitos da condução sob o efeito de álcool, através de várias ativações de patrocínio.

Em Portugal, concretamente durante o mês de março, foi lançada a campanha "Brinda sem álcool. O sabor de sempre", que visou recordar os consumidores de que há uma Heineken, "seja com ou sem álcool" para desfrutar em todas as ocasiões, mantendo o "sabor e aroma característicos de uma cerveja Heineken". De acordo com a responsável de marketing da marca da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, a campanha teve "forte impacto" e esteve na televisão, no digital, mupis e outdoors espalhados por todo o território nacional.

Filipa Magalhães refere ainda a promoção de ações de degustação em hiper e supermercados e a oferta de Heineken 0.0 a diversos grupos empresariais e escritórios, "como forma de proporcionar uma pausa durante o dia-a-dia de trabalho", concretizando outro dos motes da campanha "Agora Podes".

A marca tem trabalhado na inovação, nomeadamente através do lançamento de um teste piloto da Heineken Blade, uma imperial 0.0, que tem tido "aceitação muito positiva no mercado, por ser uma nova forma de consumo de cerveja sem álcool".

Para a responsável de marketing da Heineken, além dos resultados de negócio de 2022 terem sido "animadores", o ano passado fica também marcado de forma "muito positiva" ao nível da inovação, considerando o lançamento da Heineken Silver, "uma cerveja mais leve e com menor amargor, produzida através de um processo cervejeiro inovador".

No caso específico do segmento 0.0, os resultados "foram igualmente positivos" e representaram crescimento em relação ao ano anterior, um claro sinal de que a opção 0.0 "faz cada vez mais parte do lifestyle dos consumidores portugueses".