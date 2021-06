Heineken com edição especial do Euro 2020

© Direitos Reservados

A Heineken, Parceiro Oficial de Cerveja do UEFA EURO-2020, lançou no mercado uma edição limitada de garrafas colecionáveis com um novo design temporário, para incentivar os consumidores a" darem o pontapé de saída nas celebrações de uma das provas de seleções mais importantes a nível mundial".

A nova linha, que já pode ser encontrada em super e hipermercados, bem como na hotelaria, cafés e restaurantes, está disponível nos formatos de 25 e 33 cl, sendo que cada garrafa terá a bandeira de um dos 24 países cujas seleções marcam presença na 16.ª edição do Europeu de futebol. Além disso, e apenas disponível no retalho alimentar, a marca lançou uma nova embalagem de 18 garrafas de 25 cl, também alusiva ao Euro.

Em comunicado, a Heineken explica que estas ações fazem parte da campanha multimeios para o UEFA EURO 2020, cujo mote é "Desfruta a rivalidade". Estará disponível em televisão e na imprensa, bem como em suporte digital e nas redes sociais, a par dos pontos de venda da marca. Pretende incentivar os fãs a viverem uma "rivalidade saudável" durante a competição.

Além disso, a Heineken vai premiar os consumidores, que deverão tentar adivinhar que será a estrela do jogo em cada uma das 51 partidas do Euro 2020, nome confirmado pela UEFA no final de cada jogo. Os participantes no 'Star of the Match' ficam habilitados a vários prémios, que vão desde bilhetes para a final em Londres a merchandising da marca.