Heineken instala painéis fotovoltaicos no recinto do NOS Alive

Painéis fotovoltaicos da marca de cerveja Heineken © DR

A Heineken, marca de cervejas, está presente no festival NOS Alive com painéis fotovoltaicos no bar no centro do recinto, que produzem energia elétrica para diminuir a pegada de carbono da atividade. Os painéis estão operacionais desde 24 de junho.

Após a pausa de dois anos devido à pandemia, a holandesa volta a ser a cerveja oficial do festival e conta com várias ativações da marca no recinto, além da mencionada acima, revela a responsável de marketing da marca Heineken, Filipa Magalhães, em entrevista ao Dinheiro Vivo (DV).

Para as ativações da marca direcionadas aos festivaleiros existe o stand da Heineken, em frente ao Palco NOS, "com um local para maquilhagem, uma cabine para produção de conteúdos digitais, simulando a atuação de um DJ", explica a responsável.

Além das várias ativações que tomam palco no Alive, está ativo o Palco Heineken sobre o qual Filipa Magalhães afirma "é um motivo de grande orgulho para a marca, pois todos os anos temos artistas de grande qualidade que promovem concertos memoráveis".

Sustentabilidade a copo

Por meio da sustentabilidade, a Heineken, em parceria com a organização do evento, volta a trazer o copo reutilizável e a devolução reverte para causas sociais.

"Ao devolverem o seu copo nos locais assinalados, estão a contribuir para um donativo que reverte para o apoio à instituição Casa do Artista e às associações Mansarda e Brigada do Mar. As duas primeiras entidades são dedicadas ao apoio de pessoas que exerceram funções relacionadas com as artes e a cultura e a última dedicada a trabalhos de descontaminação da orla costeira e proteção da biodiversidade", atesta Filipa Magalhães.

A sustentabilidade é um pilar importante para a marca que pretende minimizar o impacto ambiental. "Procuramos sempre minimizar o nosso impacto ambiental, com a utilização de materiais reutilizáveis ou recicláveis", conclui a responsável de marketing.

O evento do NOS Alive decorre entre os dias 6 e 9 de julho, no Passeio Marítimo de Algés e por lá passaram artistas como Stromae, Jorja Smith, Florence and the Machine, Alt-J, Metallica e muitos outros.