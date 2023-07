Heineken quer produzir a energia necessária para servir a totalidade das cervejas de pressão no NOS Alive

Dinheiro Vivo 05 Julho, 2023 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

À semelhança do ano passado, a holandesa Heineken - marca de cerveja - instalou painéis solares em Algés, no espaço, onde a partir desta quinta-feira, se vai realizar o festival NOS Alive. A marca quer assim produzir a energia que necessita para conseguir servir a totalidade das cervejas de pressão nos três dia de duração do evento.

A empresa, em parceria com a EDP Comercial, instalou 119 painéis solares em bares Heineken e no Heineken Green Bar, instalados no recinto do festival, e pretende com esta ação contribuir para a redução do impacto ambiental da sua atividade no espaço do NOS Alive.

Também no decorrer dos três dias do festival, a Heineken implementou o uso de copos reutilizáveis, bem como a recolha de copos usados. A marca holandesa revela, em comunicado, que em parceria com a organização do NOS Alive, "no final do evento os copos devolvidos são convertidos em valor de donativo para a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, Brigada do Mar, para a instituição Apoiarte - Casa do Artista e para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, em específico para o Centro Nuno Belmar da Costa, em Oeiras".