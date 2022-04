Heineken Silver. Aquela que foi a primeira cerveja virtual passou para o 'mundo real'

A nova Heineken Silver © DR

A cerveja Heineken Silver passou do digital para o mundo físico. Depois de ter sido apresentada como a primeira cerveja virtual do mundo, a marca lançou oficialmente - e fisicamente - a sua nova estrela, com um teor alcoólico de apenas 4% e que já pode ser consumida no nosso país. O lançamento da nova Heineken Silver no metaverso foi feito "com alguma ironia à mistura", brincou o global head da marca, Bram Westenbrink, garantindo que a melhor forma "de experimentar uma Heineken ainda é no mundo real".

Para a cervejeira, esta nova bebida perfila-se "como uma cerveja mais subtil e refrescante para uma nova geração de consumidores". Segundo Maria Oliveira, diretora de Marketing da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, a mais recente Heineken é "menos amarga e mais fácil de beber, o que permite que qualquer pessoa a possa desfrutar"

A Heineken Silver é vendida em garrafas de 25cl e latas de 33cl, em hipermercados e supermercados em todo o país.