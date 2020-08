Helexia investe 800 mil euros em nova central fotovoltaica da Soladrilho

A Helexia vai instalar uma central fotovoltaica para autoconsumo na Soladrilho, empresa do sector de pavimentos e revestimentos cerâmicos, um projeto no qual vai investir cerca de 800 mil euros.

Uma parceria entre a empresa que atua no sector da energia verde e a Soladrilho que representa uma “contribuição da Helexia à Transição Energética, económica e ecológica do setor produtivo e exportador Nacional”, segundo Luis Pinho, country director da Helexia Portugal.

A Soladrilho tem volume de negócio de cerca de 7,9 milhões de euros, exportando cerca de 85% da sua produção para mercados como França, Espanha, China, Rússia e Estados Unidos. “O consumo de energia representa cerca de 30% na estrutura de custos, sendo que a Soladrilho já possui uma unidade de cogeração alimentada a gás natural, cuja eletricidade é vendida à rede, com aproveitamento do calor no processo produtivo”, refere Luís Pinho.

A parceria fechada no final de julho prevê a instalação até ao final do ano de uma central fotovoltaica. Com uma potência de 537 kWp e uma produção anual estimada de 829 MWh, a central vai permitir à Soladrilho evitar a emissão de 373 toneladas de CO2/ano, o equivalente a plantar 9600 árvores/ano ou ao consumo energético de 166 agregados familiares.

O acordo prevê ainda a remoção de 11.200 m2 de coberturas de fibrocimento, material que contém amianto, e a sua substituição por coberturas em painel sandwich. Um projeto que representa um investimento de aproximadamente 800 mil Euros da Helexia.

Este é um dos mais recentes projetos na área da energia verde desenvolvido pela Helexia, a empresa, recorde-se, está a fazer a instalação de uma rede de vários postos de carregamento elétricos na cadeia Auchan.

A empresa está presente em França, Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, Brasil e Marrocos tendo já realizado inúmeros projetos de eficiência energética, de produção descentralizada de energia, tendo já instalado mais de 240 centrais fotovoltaicas em coberturas e parkings, num total de mais de 55 MWp e 125 milhões de euros de investimento