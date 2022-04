HELM junta-se à Worten e Bayer no edifício World Trade Center

A HELM em Portugal, empresa na área de farmacêutica, junta-se à Worten e à Bayer, confirmando a mudança para o World Trade Center (WTC), um dos edifícios de escritórios mais avançados do país. O edifício, quase na última fase da construção, está localizado no Oeiras Valley, perto das praias da linha de Cascais e de Monsanto.

Na HELM Portugal, atualmente, existem duas áreas de negócio, sendo a área farmacêutica, com foco nas substâncias ativas, a área de nutrição e diversas áreas de suporte, tais como os serviços farmacêuticos na área regulamentar e de qualidade. Também confere serviços partilhados em diversas áreas como finanças, recursos humanos, entre outros. A empresa vai ocupar 959 metros quadrados (m2) no piso 1 do lote 2 do WTC, o mesmo edifício onde está a Worten a Bayer.

A escolha do WTC está relacionada com os princípios e valores da HELM Portugal, segundo explica a empresa em comunicado, focados no bem-estar dos colaboradores. Como o WTC é um dos primeiros edifícios em Portugal a receber as certificações (Leed Gold e Well Gold), esse foi um dos requisitos pelo qual optaram por este projeto.

Sendo que a comercialização do WTC está a cargo das Consultoras Cushman & Wakefield e Worx Real Estate Consultants, o WTC foi apresentado à HELM Portugal pelo head of agency da Worx Real Estate Consultants, Bernardo Zammit e Vasconcelos, que explica que "o WTC surgiu como a opção natural para a HELM Portugal, pelo seu posicionamento avançado no que diz respeito à tecnologia e inovação, mas também das preocupações com o bem-estar dos colaboradores e com a sustentabilidade."

O diretor geral da HELM Portugal, Ricardo Soares, refere que "se tornará a referência de mercado dos edifícios de escritórios. Estamos conscientes de que o local de trabalho desempenha um papel importante na felicidade e produtividade dos nossos colaboradores. Acreditamos que este será um dos principais diferenciais competitivos na aquisição e retenção de talentos".

O COO do FVC Group, empresa responsável pela construção do WTC, Vasco Fonseca, afirma que "a opção da HELM pelo WTC é mais um motivo de orgulho para nós, uma vez que estão tão alinhados como nós com a importância de workplaces que fomentem a criatividade e o bem-estar dos colaboradores, sem nunca esquecer as mais recentes boas práticas no âmbito da sustentabilidade, em que o WTC tanto se distingue no panorama atual dos edifícios de escritórios."