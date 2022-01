Henkel quer fundir "laundry & home" e "beauty care" e espera vendas de 10.000 ME

A Henkel detém marcas como dona de marcas como a Persil, Sonasol ou Vernel © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Janeiro, 2022 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Henkel, dona de marcas como a Persil ou Sonasol, planeia fundir as divisões de "laundry & home" e "beauty care" numa única unidade de negócios, que deverá gerar vendas de 10.000 milhões de euros, foi anunciado.

"A Henkel anunciou hoje os seus planos para fundir as suas unidades de negócio de "laundry & home care" e "beauty care" numa única unidade de negócios: Henkel Consumer Brands", indicou, em comunicado.

O processo de integração vai agora avançar e a nova organização deverá estar em funcionamento até 2023 e gerar 10.000 milhões de euros de vendas.

Esta fusão pretende ainda impulsionar o crescimento e rentabilidade do negócio de consumo e da empresa.

A Henkel espera um crescimento orgânico das vendas globais entre 3% e 4% este ano.

"Ao integrar ambas as unidades de negócio, a Henkel irá criar uma maior escalabilidade, o que permitirá à empresa aproveitar significativamente as sinergias e tornar-se mais eficiente e ágil, para além de ajudar a organização a atuar com maior rapidez e flexibilidade num ambiente altamente volátil. Esperam-se sinergias em áreas como administração, distribuição, comercialização e cadeia de abastecimento", adiantou.

A Henkel está também a lançar um programa de recompra de ações com um volume total de até 1.000 milhões de euros.

Segundo o mesmo documento, serão recomprados títulos preferenciais por um valor total de até 800 milhões de euros e as ações ordinárias por até 200 milhões de euros.

O início do programa está previsto para fevereiro e o seu término para o final de março de 2023.

"Com este programa, estamos a criar valor para os nossos acionistas e a apoiar a nossa confiança na nossa solidez financeira e no potencial futuro dos nossos negócios. Tendo em conta o nosso forte balanço geral e os baixos níveis de endividamento, bem como a nossa permanente criação de fluxo de caixa, isto não irá afetar a nossa capacidade de procurar aquisições estratégicas", sublinhou o presidente executivo da Henkel, Carsten Knobel.