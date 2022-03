Heróis PME com número recorde de candidaturas

CEO da Yunit Consulting, Bernardo Maciel. © DR

Na 4.ª edição dos prémios Heróis PME, uma iniciativa da Yunit Consulting, consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, que pretende premiar a visão, coragem e capacidade de inovação das PME portuguesas, recebeu cerca de 100 candidaturas. Um recorde da iniciativa que encontra histórias extraordinárias e dignas de partilhar para serem exemplo de sucesso entre as PME portuguesas.

Foram apuradas as 61 melhores histórias e será o público a decidir os três finalistas nas categorias, Geral Heróis PME, Factor S (Sustentabilidade) e Transformação Digital. O processo de votação é a nível nacional e abre esta sexta-feira.

Nesta edição, o Porto é o distrito mais representado com 37% das candidaturas, seguido de Lisboa (18%) e Braga (12%). Esta 4ª edição apresenta duas novas categorias, Transformação Digital e Sustentabilidade que receberam 31% das participações, revela a organização.

Entre os setores de atividade que se destacam são a Indústria (33%), Serviços (29%) e Comércio (22%), que incluem as áreas como a Construção e Restauração, entre outras.

O CEO da Yunit Consulting, Bernardo Maciel, afirmou que "num ano desafiante para a economia portuguesa e mundial é com enorme satisfação que recebemos o maior número de candidaturas aos Heróis PME. Reunimos cerca 100 histórias de sucesso e superação de empresas portuguesas empreendedoras, inovadoras e resilientes capazes de contrariar as adversidades e manter o rumo do crescimento".

"Muitas destas histórias, senão a maioria, têm algo em comum: a capacidade de sair da zona de conforto e a reinvenção", acrescenta Bernardo Maciel.

A iniciativa, lançada em 2016, tem vindo a divulgar e premiar as melhores histórias de inovação e empreendedorismo em Portugal, servindo muitas vezes como um arranque para empresas com boas ideias, mas a quem falta o apoio certo para as transformar em realidade, afirma o CEO da Yunit Consulting em comunicado.

A 4.ª edição dos Prémios Heróis PME conta com o apoio da VICTORIA Seguros, SoftFinança, Caixa Geral de Depósitos, SAGE, Grosvenor House of Investments, PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, OKsofás e Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.