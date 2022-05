Hertz e Just a Change juntas na construção de casas para famílias carenciadas

© Arquivo

A empresa norte-americana de aluguer de carros Hertz renova a parceria com a associação sem fins lucrativos Just a Change para auxiliar e apoiar na reabilitação de casas. Deste modo, a rent a car vai apoiar na mobilidade destas iniciativas de construção de casas para pessoas carenciadas em Portugal, revela a empresa em comunicado.

A Hertz vai disponibilizar viaturas aos voluntários da Just a Change para que não haja problemas nas deslocações, tanto dos voluntários como dos materiais para as casas. A empresa de aluguer fornece viaturas comerciais, sendo estas as mais adaptadas para o transporte de materiais e acessórios de grandes volumes, lê-se na mesma nota.

Esta parceria foi iniciada em 2018, no âmbito dos programas de apoio às regiões afetadas pelos incêndios, e já é o quinto ano consecutivo que as entidades estão juntas.

A associação, que já reabilitou mais de 300 casas e instituições, conta com a colaboração de mais de cinco mil voluntários para auxiliarem na reconstrução de casas de pessoas que estejam em situações mais vulneráveis.

O CEO da Hertz Portugal, Duarte Guedes, afirma que tem "muito orgulho em renovar esta parceria na qual colocamos os voluntários da associação em movimento por todo o país. Estes jovens dedicam-se a colmatar um problema pouco divulgado em Portugal que é o da pobreza habitacional. Ao reconstruir casas, a Just a Change ajuda a reconstruir vidas, e na Hertz damos o nosso contributo".

Por seu turno, o diretor executivo da Just a Change, Simão Oom, acrescenta que "a renovação desta parceria com a Hertz é uma enorme alegria para todos. Esta parceria tem sido essencial para irmos ao encontro de mais pessoas e famílias carenciadas. Cada carrinha que nos é cedida pela Hertz é uma carrinha que transporta não só os materiais, ferramentas e equipamentos para as nossas obras, mas também a alegria e esperança que colocamos em todos os nossos projetos. Com a Hertz chegamos, literalmente, mais longe e a quem mais precisa de uma casa digna".

Segundo dados revelados pela Hertz, há mais de 400 mil portugueses que têm uma situação habitacional de pobreza, sendo Portugal o segundo país da União Europeia com maior taxa de mortalidade durante o inverno, dadas as condições habitacionais.