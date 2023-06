Hertz eletrifica 25% da frota. Já há 40 Polestar disponíveis

© DR

Garantir aos clientes uma frota mais sustentável é a meta da Hertz Portugal, que acaba de anunciar o crescimento da frota elétrica, no sentido de reforçar o compromisso da empresa em "liderar no conceito de eletrificação, sustentabilidade, mobilidade partilhada e na experiência digital do cliente". Um movimento que passa pela expansão da frota elétrica com 40 Polestar 2, apoiando a ambição global de eletrificar 25% da sua frota até ao final de 2024.

"No objetivo que mantemos de apoiar a transição para a mobilidade elétrica, reforçamos agora ainda mais o patamar de qualidade da nossa frota de aluguer premium com o Polestar 2", explica Duarte Guedes, CEO da Hertz Portugal.

A empresa é a primeira de rent-a-car no país a disponibilizar o aluguer do Polestar 2. Segundo a Hertz, para além de fornecer "uma opção de aluguer mais sustentável, o Polestar 2 também permite uma experiência de condução cativante e premium, ideal para que os clientes da Hertz possam explorar os encantos e recantos de Portugal".