Hidrogénio. Acciona desenvolve plataforma baseada em tecnologia 'blockchain'

A Acciona é um grupo global para o desenvolvimento e gestão de soluções de infraestrutura sustentável

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Fevereiro, 2021 • 21:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Acciona desenvolveu a 'GreenH2chain', uma plataforma baseada em tecnologia 'blockchain', que permite verificar e visualizar a cadeia de valor do hidrogénio verde em qualquer parte do mundo. Além disso, anuncia a Acciona, a ferramenta permitirá a verificação transparente do processo de transporte e entrega do hidrogénio verde.

"A ferramenta permitirá que os consumidores de hidrogénio renovável quantifiquem, registem e monitorizem a descarbonização do seu consumo de energia. Adicionalmente, a 'GreenH2chain' fornece todas as informações correspondentes ao consumo realizado, bem como todos os dados necessários para quantificar as emissões de dióxido de carbono evitadas, com recurso a este tipo de energia verde", precisou, em comunicado, o grupo que desenvolve soluções de infraestruturas sustentáveis.

Segundo a Acciona, a plataforma irá também complementar as certificações de garantias de origem do hidrogénio renovável que se venham a estabelecer, tanto a nível europeu como em cada país, contribuindo com os seus valores diferenciais.

A plataforma será implementada no projeto Power to Green Hydrogen, destinado a criar um ecossistema de hidrogénio verde na ilha de Maiorca (Espanha). A empresa anuncia, ainda, que irá fazer uso da ferramenta em todos os projetos de geração de hidrogénio renovável que se venham a desenvolver no futuro.