Hilton abre dois hotéis boutique em Portugal, um já este mês no Porto

A Hilton vai inaugurar dois novos hotéis em Portugal, que nascem sob a marca Curio Collection. Com as duas novas unidades que surgem em Lisboa e em Vila Nova de Gaia, a cadeia hoteleira internacional passa a assinar cinco hotéis em Portugal.

O primeiro hotel Curio Collection, uma marca que se dedica a hotéis boutique, vai chegar ao Porto. Chama-se Boeira Garden Hotel Porto Gaia e abrirá portas de forma faseada. O soft-opening começa já este mês mas a unidade estará em pleno funcionamento na primavera de 2020.

O hotel, que terá um jardim amplo, vai ter 80 quartos, salas para eventos empresariais, bar, spa e ginásio. Localiza-se num edifício já existente, em Vila Nova de Gaia, e que está a ser alvo de renovação. Este mês abrem ao público os primeiros 44 quartos e os restantes em 2020.

No verão de 2020, abrirá uma segunda unidade desta marca, desta vez, no coração de Lisboa. O hotel vai chamar-se The Emerald House Lisbon e vai situar-se na Rua das Janelas Verdes, onde a marca já tinha confirmado um “investimento milionário”, embora não tivesse revelado valores.

O hotel, que nasce perto do Museu de Arte Antiga e do Parlamento “está a poucos passos das principais atrações turísticas de Lisboa e de zonas históricas, como a Baixa ou o Chiado, conhecidas pela sua vibrante restauração, lojas exclusivas e propostas culturais”, refere a marca em comunicado.

A unidade só abre no verão de 2020 e vai ter 67 quartos, ginásio, restaurante e bar, e uma área de 2.156 metros quadrados.

Estes dois novos hotéis juntam-se ao Conrad Algarve, Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & SPA e Double Tree by Hilton Lisbon Fontana Park.

A Curio Collection é uma marca superior que conta com um portefólio de cerca de 80 hotéis e resorts “selecionados pelas suas características únicas”. Cada hotel Curio “é parte do destino a que chama casa, personificando a cultura distinta, e o espírito da comunidade que ali reside”, revela a Hilton na apresentação desta marca. Maldivas, Chicago ou Sidney são três exemplos de cidades onde esta marca em operação.