HiPay: Portugueses gastaram mais nesta Black Friday que em 2020

Porto, 23/11/2017 - Preparação das montras na rua de Santa Catarina para o Black Friday, dia de saldos e promoções.. . (Adelino Meireles / Global Imagens) © Adelino Meireles / Global Imagens

A HiPay Portugal, empresa que tem uma plataforma de pagamentos, registou uma subida quer no número de transações realizadas na última sexta-feira, 26 de novembro, dia de Black Friday, quer no volume.

Em comunicado, a empresa aponta que processou mais 5% de pagamentos de clientes portugueses, na última sexta-feira, comparando com o mesmo período do ano passado. Assim, foram processadas "83,075 transações, um crescimento robusto atendendo às restrições de horário impostas às lojas físicas no ano passado, que contrastam com o mesmo período de 2021 em que não se verificam quaisquer restrições aos horários comerciais".

Além disso, houve também um crescimento do valor de 23%, correspondendo a um total de 5,244,843 euros face aos 4,058,532 euros em 2020.

"Estes dados correspondem a transações com origem em Portugal em toda a rede de clientes desta especialista em soluções de pagamento Omnicanal, nacionais e internacionais, com a grande maioria a reportar-se ao setor do retalho", diz a empresa.

Além disso, no período anterior a esta data, denominado pelos retalhistas como a Black Week, "HiPay registou crescimentos de pagamentos de 11% face a 2020. Contudo, o número de transações baixou cerca de 9%, o que indica que os portugueses este ano compraram menos, mas gastaram mais".

Eduardo Barreto, CEO da HiPay em Portugal, em comunicado recorda que "há cerca de um ano, as lojas físicas estavam obrigadas a fechar ao meio dia" o que levou muitos portugueses a optaram por fazer as suas compras online.

"Este ano, mesmo sem restrições, notamos um crescimento inesperado de 23% na Black Friday. Este valor sugere que muitos dos portugueses que recorreram ao comércio eletrónico por falta de alternativa, ganharam o hábito de comprar online e que a Black Friday já está cimentada na mente dos retalhistas, comerciantes e também consumidores", acrescenta.