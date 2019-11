Hive junta bicicletas às trotinetas um ano depois de chegar a Portugal

Há um ano, Lisboa foi a primeira cidade a receber as trotinetas elétricas partilhadas da Hive. A capital portuguesa também foi escolhida para estrear as bicicletas elétricas da plataforma alemã que pertence ao grupo de mobilidade detido pela Daimler e pela BMW. A partir desta quinta-feira, há 150 bicicletas amarelas e verdes a circularem nas ruas de Lisboa.

Sem custo de desbloqueio, os utilizadores terão apenas de pagar 20 cêntimos por cada minuto de utilização destas bicicletas, que poderão ser vistas através da aplicação da Hive, disponível para os sistemas operativos Android e iOS. Na rua, as bicicletas poderão ser encontradas lado a lado com as trotinetas em regime de free-floating, isto é, sem docas. No total, a empresa alemã terá mais de 1000 veículos partilhados na capital portuguesa.

“Esta nova opção permite acomodar outro tipo de percursos para os nossos utilizadores. Enquanto as trotinetas servem, idealmente, para deslocações de curta distância, até dois ou três quilómetros, estas bicicletas permitem deslocações maiores, de até cinco ou seis quilómetros. Além disso, dão melhores condições de utilização para o Inverno”, explica Tristán Torres Velat, diretor-geral da Hive, em declarações ao Dinheiro Vivo.

A introdução destes veículos na plataforma também levou à contratação de 10 mecânicos. No total, a equipa logística desta empresa conta com 45 pessoas só na cidade de Lisboa – também é possível encontrar a Hive em mais cinco cidades europeias.

A empresa alemã, com esta novidade, passa a competir diretamente com o serviço Jump da Uber, que também disponibiliza trotinetas e bicicletas partilhadas na capital portuguesa. Só que a proporção de veículos é bastante diferente: são 200 trotinetas – lançadas em novembro, durante a Web Summit – e 1750 bicicletas.

Em Portugal, há mais quatro empresas que partilham este tipo de veículos: Lime, Bird, Circ e Frog.