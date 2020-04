H&M coloca 826 colaboradores em lay-off em Portugal

A H&M colocou 826 colaboradores da cadeia de retalho em Portugal em lay-off depois do encerramento das lojas da marca por causa da pandemia do Covid-19. A decisão é justifica com a necessidade de “assegurar o negócio tanto a curto, como a longo-prazo”.

“Em Portugal, a H&M colocou 826 colaboradores das lojas em regime de lay-off devido à suspensão obrigatória da abertura ao público das nossas lojas decretada pelo Governo durante o estado de emergência”, adiantou fonte oficial da cadeia ao Dinheiro Vivo, confirmando a informação avançada pelo jornal especializado HiperSuper.

“A pandemia de COVID-19 criou uma situação excecional na qual o Grupo H&M, do qual a H&M faz parte, é forçado a tomar decisões muito difíceis relativamente aos seus colaboradores. 74% das lojas do Grupo H&M estão encerradas a nível mundial – 3,778 lojas de um total 5,065 (dados de 31 de março) – afetando um enorme número de pessoas. Desta forma , estamos a analisar todas as partes do nosso negócio. A situação é revista mercado a mercado e afeta áreas como compras, investimentos, rendas e staff”, refere ainda a mesma fonte oficial.

Em Portugal, a rede de lojas estava encerrada desde a declaração em março do primeiro Estado de Emergência, entretanto renovado até 17 de abril, tendo a companhia optado por enviar para lay-off mais de 800 colaboradores.

“Continuaremos a seguir as recomendações do Governo, tendo a flexibilidade e humildade para reconhecer que a situação pode mudar de um dia para o outro. Assim, estamos continuamente a seguir de perto as comunicações e decisões das autoridades relevantes”, diz a cadeia que não detalhou qual a duração do pedido de lay-off.

“Estamos muito orgulhosos do excelente trabalho e empenho que as nossas equipas demonstraram em todo o mundo, e em Portugal em particular, durante esta altura desafiante”.

El Corte Inglés e a Fnac são algumas das marcas de retalho que já avançaram com pedidos de lay-off. De acordo com os dados mais recentes, pelo menos 3600 empresas solicitaram