H&M multiplica nove vezes o lucro e fecha 2021 com 1050 milhões de euros (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Janeiro, 2022 • 12:35

A Hennes & Mauritz (H&M) obteve um lucro líquido de 11.010 milhões de coroas suecas (1050 milhões de euros) no seu último ano fiscal, quase nove vezes o registado no ano anterior.

Segundo o grupo sueco, também o lucro bruto aumentou, 12%, em 2021 para 105 mil milhões de coroas suecas (10 mil milhões de euros), impulsionada pelo quarto trimestre do ano, onde teve um aumento de 14%.

No quarto trimestre, entre setembro e novembro, a H&M obteve lucros de 4.621 milhões de coroas (439 milhões de euros), quase o dobro do registado no período homólogo (2.485 milhões de coroas suecas, 236 milhões de euros, ao câmbio atual).

Já as vendas do grupo aumentaram 6% em 2021 para 199 mil milhões de coroas (19 mil milhões de euros), tendo, no último trimestre, subido 8% face ao período homólogo de 2020.

A H&M vendeu mais 8% no quarto trimestre, somando vendas de 56 mil milhões de coroas suecas (5,32 mil milhões de euros), retomando os valores anteriores à pandemia da covid-19.

A diretora executiva, Helena Helmersson, apontou, citada pela AP, que o grupo "terminou o ano com força, com vendas ao mesmo nível que antes da pandemia e com melhor rentabilidade que em outros anos".

A responsável acrescentou que o grupo está "de volta a uma situação mais normalizada" e que demonstrou a sua capacidade de "se adaptar rapidamente e aproveitar as oportunidades que surgem".

Para o futuro, Helmersson diz que a H&M está "otimista".

O grupo estima duplicar as suas vendas e reduzir para metade a sua pegada de carbono até 2030.

A H&M espera entrar em seis novos mercados este ano, abrindo as suas primeiras lojas próprias no Equador, Kosovo e Macedónia do Norte, e expandindo-se através de 'franchising' na Costa Rica, Guatemala e Camboja.

Além da H&M, o grupo inclui marcas como COS, Monki, Weekday, Cheap Mondai & Other Stories, H&M Home, Arket e Afound.

O grupo tem 54 mercados online e mais de 4.800 lojas, empregando aproximadamente 155.000 pessoas.