H&M passa de prejuízo a lucro de 21 ME no 1.º trimestre do ano fiscal

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Março, 2022 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A multinacional Hennes e Mauritz (H&M) anunciou um lucro de 217 milhões de coroas (21 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano fiscal (dezembro-fevereiro), face ao prejuízo de 103 milhões de euros do trimestre fiscal do ano anterior.

O prejuízo contabilizado no primeiro trimestre do ano fiscal precedente ficou a dever-se aos efeitos negativos da pandemia de covid-19, justifica a cadeia de moda sueca, em comunicado.

O resultado líquido observado também foi afetado pelas iniciativas tomadas para impulsionar o crescimento da empresa, nomeadamente na área da cadeia de fornecimento e no domínio da tecnologia.

O lucro operacional líquido (ebit) foi de 458 milhões de coroas suecas (44 milhões de euros) no período em análise, que compara com o prejuízo de 1.128 milhões de coroas (109 milhões de euros) de há um ano.

As vendas líquidas, por sua vez, atingiram 49.166 milhões de coroas (4.755 milhões de euros), mais 18% em termos homólogos em moedas locais.

A empresa sueca tinha 4.721 lojas abertas em 28 de fevereiro deste ano, menos 228 que há um ano.

Além disso, H&M vai realizar a sua assembleia geral de acionistas em 4 de maio deste ano, onde decidirá, nomeadamente, a proposta da administração de distribuir um dividendo de 6,50 coroas (0,63 euros) por ação, em duas parcelas.