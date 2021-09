H&M teve lucro de 626 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano fiscal

Vendas da H&M aumentam 14% no 3.º trimestre © Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP

O grupo de moda sueco Hennes and Mauritz (H&M) teve um lucro líquido de 6.389 milhões de coroas suecas (626 milhões de euros) nos primeiros nove meses de seu ano fiscal (dezembro a agosto).

O principal rival da cadeia de distribuição espanhola Inditex tinha perdido 1.242 milhões de coroas suecas (122 milhões de euros) no mesmo período do exercício fiscal anterior, marcado pelas restrições impostas pela pandemia, que ainda afetam as contas da empresa.

Durante os piores momentos, cerca de 1.800 lojas foram fechadas temporariamente devido a restrições, um número que caiu para 100 no final do terceiro trimestre.

O resultado operacional passou de um prejuízo de 798 milhões de SEK (78 milhões de euros) para um lucro de 8.996 milhões de SEK (882 milhões de euros).

As vendas líquidas totalizaram 142.154 milhões de coroas suecas (13.931 milhões de euros), 13% mais em moedas locais e 6% a mais em coroas.

Em setembro, quando cerca de 50 lojas da empresa sueca ainda permanecem encerradas, as vendas foram um pouco maiores em moedas locais, embora a procura não tenha tido resposta total "devido a interrupções e atrasos no fluxo de mercadorias", justifica a H&M.

No terceiro trimestre (junho-agosto), o lucro líquido foi de 4.692 milhões de coroas suecas (460 milhões de euros), 158% mais, devido à boa receção das novas coleções, redução nas baixas de preços e um bom controlo de custos.

O lucro operacional aumentou 132% para 6.272 milhões de SEK (615 milhões de euros).

As vendas líquidas somaram 55.585 milhões (5.447 milhões de euros), 14% a mais em moedas locais e 9% a mais em coroas.

"O aumento do lucro do grupo H&M mostra que a forte recuperação continua, apesar de as vendas terem sido parcialmente afetadas por restrições e atrasos associados à pandemia", disse a diretora executiva da empresa, Helena Helmarsson.

As vendas online do grupo sueco cresceram 39% nos primeiros nove meses e 22% no terceiro trimestre, em moedas locais.

O volume de mercadorias armazenadas ("stock") nos últimos 12 meses ascendeu a 194.703 milhões (19.080 milhões de euros), 18,5% do volume total, menos três pontos percentuais.

O conselho de administração da H&M propôs dividendos de 6,50 coroas (0,64 euros) por ação, o primeiro a ser distribuído em dois anos.

A ​​​​​​​H&M espera abrir cinco novos mercados em 2022, incluindo o Equador e a Costa Rica, e inaugurar as vendas pela Internet no Chile no outono, e, no primeiro semestre do próximo ano, no Peru, na Colômbia e no Uruguai.