Homelovers salta da Internet para nova casa no Chiado

Em dois meses de agência no Chiado, Miguel Tilli já recebeu 10 angariações de imóveis. “É a vantagem de se estar na rua”, conta o CEO da Homelovers, a imobiliária ‘do coração’ que nasceu e cresceu através do Facebook e que, agora, dá um novo salto com a abertura de uma ‘casa’ no Chiado. “Temos já cerca de 10 angariações que foram entregues aqui na nossa loja. E todos os clientes que nos procuraram aqui são muito bons, com propriedades acima de 1 milhão de euros. Também já apareceram ofertas para o mercado de arrendamento”, diz.

O espaço “que não é uma agência” é hoje inaugurado e surgiu depois de oito anos a vender casas apenas pela Internet. “Os clientes, muitas vezes iam ter à nossa sede na Rua Castilho, batiam-nos à porta, só para nos verem, saber como é que éramos. O que nós pretendemos com este espaço foi criar um local de proximidade para os poder receber”, conta o responsável ao Dinheiro Vivo.

Nasce, assim, um escritório que é uma casa, com cozinha, sala, um pequeno espaço de trabalho e duas salas de reuniões. “Nós somos uma empresa digital, crescemos no Facebook e também temos uma forte presença no Instagram, fruto de alguma perda de protagonismo do próprio Facebook, mas era preciso encontrar um espaço que pela localização, características, fosse a nossa casa para os clientes”. A busca começou logo em 2017 e só agora foi possível concretizar. O timing, porém, é certeiro, diz o responsável, que vê a entrada no mundo físico como um trunfo para enfrentar os dias mais cinzentos que já estão ao virar da esquina.

“Nós nascemos na crise e estamos habituados a viver na crise, é o nosso habitat. Muitos concorrentes abriram imobiliárias a partir de 2015 e 2016, centenas delas, com este abrandamento só vão ficar os melhores, daí que, para mim – e aquilo que foi o objetivo também da abertura – , foi fazer o um investimento, que ainda foi grande, para contrariar esta tendência de abrandamento e conseguir captar mais clientes não só porque estamos na rua mas também porque vamos ter menos concorrentes”, conta.

A passagem do virtual ao físico não deverá ficar-se apenas por Lisboa. Miguel Tilli quer abrir uma agência em Cascais e outra no Porto, onde a Homelovers já tem presença virtual. Para já não está prevista a contratação de mais pessoas, já que a imobiliária conta já com 60 funcionários, havendo uma equipa especializada em cada uma das áreas onde opera – e onde também se inclui o Algarve.

Quebra do mercado não virá sozinha

Miguel Tilli admite que prefere trabalhar num mercado mais estável do que em tempos de pleno boom. Para já, diz, “sente-se uma estabilização do mercado imobiliário”, o que é um indicador saudável mas as águas podem voltar a agitar-se, a começar logo pelos Vistos Gold.

“O grande problema da crise foi o desajuste dos valores dos imóveis. Chegava a perguntar-se ‘quanto é que precisa?’. Penso que agora esse problema não existe, mas o que antevejo é muitos golden visa que compraram casas de 300 e 400 mil euros e que pagaram 500 para ter o visto, agora que estão a sair os certificados permanentes já não precisam de manter a casa e querem vendê-la. Ao vender ninguém lhes vai dar 500 mil euros pela casa, e falamos de centenas de casas que vão para o mercado a preços mais baixos”, diz o responsável, que admite “ter um caso” de um investidor que está precisamente nestas condições – pagou 500 mil euros por um imóvel de tipologia T1 com 80 metros quadrados. O objetivo é, agora, vender “com a menor perda possível”.

Enquanto a compra e venda arrefere, Miguel Tilli admite que o arrendamento está a ganhar novas cores, especialmente em Lisboa fruto da criação das zonas de contenção que limitam a abertura de novos alojamentos locais. “Em outubro registámos os valores de arrendamento mais elevados dos últimos três anos”, conta o responsável.

Desde que abriu a Homelovers fechou cerca de 3000 operações, entre arrendamentos e aquisições. O volume de vendas ronda dos 80 a 100 milhões anuais.