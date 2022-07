António Horta Osório © © Gustavo Bom / Global Imagens

António Horta Osório é o novo administrador não-executivo do grupo Impresa. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, em comunicado, e surge na sequência da apresentação de renúncia do cargo por parte de João Castro.

Após a alteração de estatuto, a intenção do Conselho de Administração da Impresa é designar António Horta Osório como Vice-Presidente do Conselho de Administração, a par de Francisco Maria Balsemão, que já exerce essas funções, e também Presidente do Comité de Estratégia da Impresa.

Para Francisco Pinto Balsemão, esta é a escolha adequada, "Pelo seu notável percurso empresarial, nacional e internacional, e pelas suas qualidades pessoais e profissionais, julgamos que António Horta Osório é uma excelente escolha para administrador do Conselho de Administração da Impresa. A sua visão e a sua experiência serão certamente um importante contributo para o Grupo e para o setor dos media", afirma o presidente da Impresa.

Por seu turno, o CEO da empresa, Francisco Pedro Balsemão, explica que Horta Osório irá participar ativamente na definição da estratégia para o futuro da insígnia, numa altura em que os meios de comunicação social enfrentam grandes mudanças. "O grupo beneficiará muito com a sua experiência internacional e com o seu conhecimento da realidade do nosso país", sublinha.

Já o novo administrador não-executivo da Impresa afirma a sua satisfação que o novo desafio lhe traz. "Tenho uma enorme admiração pelo Grupo Impresa e pelo seu fundador, pelo que foi com muito gosto que aceitei o desafio que me foi proposto. Qualquer sociedade precisa de uma comunicação social forte, independente e credível, para o seu bom desenvolvimento. Nessa perspetiva, é com um grande sentido de responsabilidade que darei o meu contributo para a definição da estratégia do grupo Impresa, numa altura em que o setor enfrenta importantes mudanças".

Recorde-se que António Horta Osório foi, até janeiro deste ano, chairman do Grupo Credit Suisse. E, de fevereiro de 2011 a abril de 2021, tinha sido CEO do Lloyds, por convite do Governo britânico, tendo sido responsável pela recuperação financeira do banco.

Em 2021, foi nomeado cavaleiro pela Rainha Isabel II de Inglaterra, em reconhecimento pelo seu contributo no setor financeiro, bem como na área da saúde mental e da cultura.