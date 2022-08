Horta Osório junta-se à José de Mello a partir de setembro

António Horta Osório. © Gustavo Bom / Global Imagens

É um reforço de peso para ajudar a definir estratégias e pensar soluções para responder aos desafios dos tempos e das transformações em curso. António Horta Osório acaba de ser anunciado como novo administrador da José de Mello.

Em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo, a sociedade de controlo do Grupo José de Mello explica que o ex-banqueiro irá assumir um lugar não executivo no Conselho de Administração, iniciando funções a partir do dia 1 de setembro.

"Face ao seu percurso e experiência internacional, António Horta Osório vai dar um importante contributo na concretização da nossa visão estratégica e ambição de crescimento para os próximos anos", considera Vasco de Mello, presidente do Conselho de Administração da José de Mello.

António Horta Osório iniciou o seu percurso profissional no Citibank Portugal, em 1987, após o que ingressou na Goldman Sachs, tendo acumulado vasta experiência internacional na liderança de instituições financeiras em Portugal, Brasil, Reino Unido e Suíça. Passou pelo Santander e pelo Credit Suisse e foi o responsável pela condução de todo o processo que tirou o Lloyds da quase falência até se tornar numa das maiores e mais sólidas instituições financeiras do mundo.

"É com grande entusiasmo e sentido de responsabilidade que aceito o desafio de poder contribuir para a concretização da estratégia de crescimento e internacionalização do Grupo José de Mello", afirma agora o novo administrador daquela sociedade, que também desempenha funções não executivas nos conselhos de administração da Bial, da Impresa e da Fundação Champalimaud.

Com esta alteração, o conselho de administração da José de Mello passa a ter a seguinte composição: Vasco de Mello (presidente), Pedro de Mello e Salvador de Mello (vice-presidentes), António Horta Osório, Gonçalo de Mello, Isabel Jonet, João Azevedo Coutinho, João de Mello, Luís Brito de Goes, Maria Amélia de Mello Bleck, Pablo Forero, Pedro Rocha e Melo, Raúl Galamba de Oliveira e Rui Diniz.

A Comissão Executiva da José de Mello mantém a seguinte composição: Salvador de Mello (presidente), João Azevedo Coutinho, João de Mello, Luís Brito de Goes, Pedro Rocha e Melo e Rui Diniz.