Horta Osório reforça poder no Credit Suisse

António Horta Osório © Gustavo Bom / Global Imagens

Dinheiro Vivo 13 Setembro, 2021 • 14:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Horta Osório assumiu mais funções executivas no Credit Suisse, reforçando o seu poder no banco suíço onde desde abril ocupa o cargo de presidente.

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo Financial Times (FT) que relata que fontes internas descrevem este acumular de funções como uma tomada de poder que diluiu a autoridade do presidente executivo do Credit Suisse, Thomas Gottstein.

O jornal lembra que Horta Osório, ex-CEO do britânico Lloyds Banking Group, assumiu as funções de presidente do Credit Suisse em abril., após uma crise dupla envolvendo a Archegos Capital e a sociedade financeira especializada Greensill Capital.

Este reforço do poder do banqueiro português no Credit Suisse espoletou rumores em Zurique de que Horta Osório pretende assumir o cargo de CEO do banco suíço, o que, segundo o FT, é desmentido por outras figuras seniores do banco.

Segundo o FT, nos primeiros 134 dias na presidência do Credit Suisse, Horta Osório colocou aliados próximos no conselho e na equipa executiva do banco. Também ampliou significativamente seu próprio escritório e está a assumir um papel direto na tomada de decisões.