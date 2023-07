Hortas urbanas da Noocity dão valor "verde" aos edifícios

A Noocity, gerida por José Ruivo, leva o campo às casas e às empresas instaladas nas cidades. © Pedro Correia/Global Imagens

A Noocity, empresa especializada em levar o campo às cidades, está a instalar hortas comunitárias em empreendimentos residenciais. Esta é a nova aposta da startup do Porto, que já captou a atenção de clientes em França. O primeiro projeto foi a criação de um espaço de cerca de 25 mil metros quadrados no condomínio 5º Porto, promovido pela Avenue. Esta experiência de agricultura urbana doméstica levou mais de 15 moradores a pôr as mãos na terra. Sob orientação dos especialistas da Noocity (os growers, como são denominados), a equipa de residentes cuida da horta e das espécies cultivadas, e simultaneamente recebe formação em matérias como agricultura, alimentação saudável, biodiversidade, sustentabilidade ou bem-estar.

Plantar, tratar e colher legumes, ervas aromáticas ou mesmo pequenos frutos e flores traz benefícios inequívocos à saúde física e mental e, agora, está também provado que traz valor "verde" aos edifícios. Um estudo da Sonae Sierra para a Noocity concluiu que as hortas comunitárias têm um impacto positivo na obtenção das certificações de sustentabilidade Breeam, Leed e Well nas fases de projeto, construção e operação. Ter e manter uma parcela do mundo rural nos condomínios residenciais é uma garantia de pontos nestes sistemas, que medem parâmetros de utilização de recursos naturais, índices de eficiência energética, política de gestão de resíduos, biodiversidade, entre outros critérios. A certificação Well, focada na saúde e bem-estar das pessoas, é a que mais valor confere às hortas comunitárias.

Em Portugal, a Noocity começou agora a dar os primeiros passos no setor do imobiliário residencial, mas já tem uma década de experiência no desenvolvimento de hortas em empresas, escolas, hotéis e restaurantes, e em vender os seus produtos a agricultores urbanos domésticos (os kits horta em casa). A Avenue está a ponderar replicar a solução que integrou na Invicta num empreendimento em Cascais e há outras promotoras a olhar para a proposta da empresa de José Ruivo. Entretanto, em Montpellier (França), foi chamada a instalar uma horta num complexo de habitação social.

A internacionalização da Noocity data já de 2018. França foi o mercado de estreia, onde conta 11 clientes. Mas agora prepara-se para uma nova fase. No primeiro trimestre deste ano, deu o salto para Espanha e Itália. Nesta abordagem inicial, a empresa está focada em instalar hortas em empresas, adianta José Ruivo. O departamento comercial está prestes a fechar o primeiro contrato em Cremona, Itália, e já se desdobrou na apresentação de propostas nas duas geografias. Segundo o gestor, a escolha destes mercados para reforçar a presença no exterior deveu-se à afinidade cultural, proximidade geográfica e à consciencialização desses territórios da importância da sustentabilidade. Nesta área das hortas cooperativas, a Noocity tem um cartão-de-visita ímpar. A empresa é responsável pelo "quintal" da sede da Unesco, em Paris, mas também soma clientes como a Microsoft, Farfetch, Sonae, Critical Software, Accenture, entre muitos outros.

Segundo José Ruivo, a Noocity resultou de um projeto que acabou por não dar frutos. Há cerca de dez anos, quando nasceu o primeiro filho, o gestor e a mulher ponderaram ir viver para o campo, mas o objetivo de abandonar a cidade e criar raízes junto da natureza enfrentou alguns obstáculos. O casal acabou por decidir "trazer para a cidade o que encontramos no campo". Numa primeira fase, o foco foi o cliente doméstico, ou seja, a comercialização de hortas para instalar em terraços, varandas ou quintais. Atualmente, vende os kits "Horta em casa" em países como Portugal, França, Inglaterra, Bélgica, Suíça e Alemanha. Em 2020, deu o passo para as hortas cooperativas, contabilizando quase 60 clientes entre Portugal e França. No ano passado, a empresa detida maioritariamente por José Ruivo e Leonor Babo, faturou meio milhão de euros, com o mercado francês a valer quase 40%.