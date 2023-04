Hospitais privados aumentam resposta em 2022

© Artur Machado / Global Imagens

Os hospitais privados demonstram ser uma componente essencial do sistema de saúde português. As palavras são do presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar, que se congratula com os números divulgados esta sexta-feira pelo INE, relativamente ao crescimento da operação dos hospitais privados em 2022.

Como revelou o Instituto Nacional de Estatística, a atividade dos hospitais privados cresceu 27,2% nos atos complementares de diagnóstico e/ou terapêutica, 27% nos internamentos e 22,7% nas consultas externas.

Conforme diz a APHP, em comunicado, "este salto - superior ao verificado nos hospitais públicos -, confirma o esforço assumido pelos hospitais privados para recuperar o que ficara por fazer durante a pandemia, período em que, por decisão do Ministério da Saúde no contexto provocado pela Covid-19, a atividade tinha sido limitada".

A Associação Portuguesa da Hospitalização Privada detalha ainda que, no ano passado, os hospitais privados asseguraram 36,8% das consultas médicas, 27,9% das cirurgias em bloco operatório, 13,8% dos atos complementares de diagnóstico e ou terapêutica, 15,8%, dos atendimentos em urgência e 27,7% dos internamentos.

Para Óscar Gaspar, "os hospitais privados assumiram, desde a primeira hora, como objetivo recuperar o tempo perdido, apesar de durante a pandemia terem feito o possível para dar toda a assistência pedida pelos utentes. Os números são claros: esse trabalho está a ser feito com êxito. O facto de já três milhões de portugueses terem seguro de saúde aumenta, de ano para ano, a nossa cobertura e alcance. Foi um ano em que os hospitais privados alargaram significativamente a oferta de saúde aos portugueses, fizemos mais de oito milhões de consultas, mais de 1,3 milhões de episódios de urgência, mais de 235 mil cirurgias e 13.197 partos. O acesso dos portugueses aos cuidados de saúde melhorou, o que é uma ótima notícia".