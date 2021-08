Hospital Particular de Almada é comprado pela Atena Equity Partners e a 3T Portugal

As instalações do HPA oferecem atualmente consultas em várias especialidades, como Imagiologia, Medicina Nuclear, Medicina Física e Gastrenterologia, entre outras.

Dinheiro Vivo 06 Agosto, 2021 • 12:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital Particular de Almada foi comprado pela Atena Equity Partners e a 3T Portugal. O projeto quer tornar o Hospital Particular de Almada numa referência para a comunidade almadense e dos arredores, planeando uma expansão da capacidade da oferta clínica da unidade, especialmente em termos de recursos para cirurgias, internamentos e atendimento permanente, para proporcionar um acesso a cuidados médicos cada vez mais de excelência aos seus utentes.

A equipa executiva da joint venture terá como responsáveis figuras marcantes na área da saúde privada como Eduardo Moniz, o atual Partner da 3T Portugal e antigo CEO da British Hospital, IMI e CMR Sul, e Luís Campanha, ex-administrador da Affidea. O projeto terá ainda a colaboração de Pedro de Albuquerque Mateus, ligado anteriormente à Luz Saúde, Hospitais Privados da Lusíadas Saúde e que neste momento opera funções como CEO da Malo Clinic.

Enquanto a 3T Portugal está já associada a uma larga experiência em investimento na saúde privada, em instalações como o British Hospital, na rede IMI e em unidades de hemodiálise, a Atena Equity Partners é já um dos grandes investidores de sucesso do privado, não só no setor da saúde, como também no educativo e no industrial.

Atualmente, o HPA oferece consultas de várias especialidades, incluindo unidades de Imagiologia, Medicina Nuclear, Atendimento Médico Não Programado, de Cirurgia Ambulatória, Medicina Física e Reabilitação e Gastrenterologia.