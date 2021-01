Hospitalidade exige task force europeia para recuperar sector dá emprego a 12,5 milhões

Porto, 08/11/2020 - O Governo decretou recolher obrigatório aos fins de semana das 13 às 5 horas em 121 concelhos. Sector da restauração está desesperado e sem soluções, muitos já aceitando despedimentos e até o fecho. Pedro Marques é gerente do restaurante Vaccarum (Rui Oliveira/Global Imagens) © Rui Oliveira/Global Imagens

O setor da hospitalidade exige a criação "imediata" de uma task force nas instituições europeias para desenvolver um plano para a recuperação do sector que emprega 12,5 milhões de pessoas. "A AHRESP considera que também em Portugal, Governo e Organismos Associativos Empresariais deviam trabalhar já e em conjunto para definir estratégias de recuperação da Atividade Turística".

"Muitos negócios no sector da hospitalidade estão em risco de colapso e irão arrastar muitas indústrias no processo. Milhões de trabalhadores e suas famílias enfrentam grande incerteza e medo pelo futuro. O necessário apoio financeiro, fiscal e operacional deve ser estendido às empresas direta e indiretamente afetadas pelo confinamento, pelo tempo que for necessário, para garantir liquidez às empresas e evitar falências", diz a Hotrec, federação europeia que reúne as associações nacionais da área da restauração, similares e alojamento turístico, num comunicado conjunto com 12 outras associações, como a The Brewers of Europe ou Comité Européen dês Entreprises Vins, a Food Service Europe ou a Unesda - Soft Drinks Europe.

"Apoios salariais do Estado devem igualmente ser estendidos até esta crise terminar para proteger o maior número de empregos possível", dizem.

No segundo quadrimestre de 2020, o setor da hospitalidade caiu 63.25% face ao período homólogo de 2019. Perderam-se 1,84 milhões de postos de trabalho na Europa (UE) face ao mesmo período do ano anterior.

"Apoiar o sector da hospitalidade e a sua cadeia de valor pode ter um papel fundamental na recuperação da Europa da crise do covid-19", defendem.

O sector da hospitalidade representa 20-30% do consumo de comida e bebida na União Europeia, emprega 12,5 milhões de pessoas, crescendo ao ritmo de 5 a 12% ao ano antes da pandemia, criando dezenas de milhares de empregos todos os anos.