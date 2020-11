Hotéis apostam em descontos nos fins de semana prolongados

Quinta da Pacheca, no Douro. © D.R.

A S.Hotels Colection, marca hoteleira da Sonae Capital, lançou uma campanha promocional para os fins de semana prolongados de dezembro. A cadeia propõe estadias de cinco noites (entre sexta e quarta-feira), nos apartamentos Troia Residence, uma zona de baixa densidade populacional, a preços desde 73 euros por noite.

A campanha da S. Hotels Collection está integrada na campanha Black Month que, até 15 de Dezembro, disponibiliza descontos até 40% em reservas diretas nas unidades hoteleiras do Porto, Troia e Lagos.

Já a Quinta da Pacheca, no Douro, apostou na "Escapadinha de Dezembro" e oferece cinco noites pelo preço de três, 50% de desconto no SPA, no Atelier D" OR e no restaurante. A oferta integra ainda um porto de boas-vindas junto à lareira, uma visita guiada à adega de envelhecimento e lagares, uma prova de vinhos e o pequeno-almoço servido no quarto.