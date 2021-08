Hotéis: Plano de desconfinamento é passo importante para a normalização da atividade

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho, Lisboa, 20 de outubro de 2020. Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19. (ACOMPANHA TEXTO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera que o plano de desconfinamento - apresentado na semana passada e que entrou em vigor este domingo, 1 de agosto - é um passo relevante para a normalização da atividade turística. Além disso, "aplaude" o facto de o governo ter decidido manter o mecanismo de apoio às empresas, o Apoio à Retoma Progressiva.

A AHP "considera que o plano de desconfinamento que entrou ontem em vigor é um excelente avanço para o início da normalização do setor, sobretudo pelo facto de estar definido já para o médio prazo. A Associação aplaude também a extensão do Apoio à Retoma Progressiva (ARP) até à normalização da atividade, ainda a aguardar concretização", diz a associação em comunicado.

Os hoteleiros deixam, ainda assim, um pedido: a aceitação de certificados de vacinação de países que não pertencem à União Europeia, como é o caso dos EUA, Canadá, Israel e Espaço Schengen. Antes da pandemia, por exemplo, os mercados da América do Norte estavam a registar crescimentos significativos e é, precisamente por isso, que a AHP pede que Portugal aceite esses documentos.

Raul Martins, presidente da AHP, em comunicado, sustenta que: "sabemos que esta decisão não depende apenas do Governo português, visto que a nível europeu está consagrada a regra da reciprocidade no reconhecimento. Todavia, porque esta regra nos está a ser muitíssimo prejudicial e a atrasar a recuperação económica, cabe a Portugal pressionar pelo seu lado e, inclusive, tomar uma posição de abrir o caminho e decidir por si. Aliás isto é o que vários países europeus estão a fazer!"

O presidente da AHP disse ainda que: "foi com satisfação que assistimos à decisão de levantar gradualmente as restrições. Para haver Turismo é necessário que tudo regresse a uma "certa normalidade". E tal significa abertura aos nossos mercados emissores, coerência e estabilidade nos procedimentos. Aguardamos ainda a concretização da extensão do ARP e outras que ainda estão a faltar e que são fundamentais para as nossas empresas."