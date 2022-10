Hotel Eurostars abre na Baixa lisboeta com investimento de 19 milhões de euros

Com um investimento de 19 milhões de euros, o hotel de quatro estrelas Eurostars - cadeia hoteleira do Grupo Hotusa - vai abrir no coração de Lisboa, na zona da Baixa, com cinco pisos, azulejos com padrões típicos e com o desenho do chão da calçada portuguesa. Com abertura prevista até ao final deste ano, o edifício conserva a fachada original de estilo pombalino, explica o diretor executivo, Luis Cruz, ao Dinheiro Vivo.

Sem preços por noite ainda previstos, mas com a promessa de que os valores "serão dinâmicos", com 57 quartos, ginásio e restaurante-bar, o projeto começou em 2018 e é o nono Eurostars no País, apesar de o grupo integrar no portfólio mais 24 unidades hoteleiras de outras marcas.

"O grupo pensa que Portugal tem muito potencial do ponto vista histórico e da natureza. Por estarmos em Portugal há mais de 30 anos, já temos uma área de negócio importante de hotelaria", avança o diretor executivo, adiantando que preveem novas aberturas. "Vamos abrir em Fátima, no início do próximo ano, e pretendemos chegar a todo o País".

Com mais de 240 hotéis no mundo, e "com 17 países" em carteira, a cadeia de hotéis Eurostars "está a posicionar-se como uma marca de referência em Espanha e na Europa", tendo entrado agora na Eslovénia com um novo edifício com 500 quartos.

O grupo Hotusa com 45 anos de experiência, está presente em mais de 130 países e tem 5 500 trabalhadores.