Hotel Herdade da Barrosinha reabre após investimento de 5 milhões

Alcácer do Sal está a fervilhar com novos projetos turísticos. O mais recente é hoje inaugurado e fica a poucos quilómetros do centro, na Herdade da Barrosinha. A quinta, que dá o nome ao hotel, recebeu um investimento de 5 milhões de euros para requalificar e ampliar uma unidade já existente, e que agora reabre ao público.

O projeto, que esteve a cargo da Arquisoma Ferreira Pinto & Associados, teve dois âmbitos: renovar o edifício pré-existente que funcionou como hotel mas estava já desativado, e ampliar o espaço disponível através da requalificação de edifícios contíguos.

Concluídas as obras, o hotel rural conta agora com 37 quartos, um deles adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, oito quartos comunicantes a pensar nas famílias e, duas suítes. “É o local ideal para desfrutar do ritmo da natureza, sem prescindir do conforto e das comodidades de alojamento e serviço”, refere-se em comunicado.

A decoração tem uma inspiração industrial e agrícola que a Temahome, empresa responsável pela decoração de interiores, tentou conjugar com linhas mais contemporâneas. Não é, por isso, de estranhar a utilização de alfaias agrícolas, peças de ferro, couro e madeiras recicladas.

Além do hotel, a Herdade tem ainda seis vilas com capacidade para duas ou quatro pessoas e uma aposta no Enoturismo, com uma Adega e provas de vinhos. Há duas opções de restauração, uma delas na Taberna, espaço reaberto no final do ano passado e onde não só são servidos produtos da região, como é possível comprar vinhos, arroz e mel produzidos na Herdade.