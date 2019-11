Hotel Jornal. Marriott vai gerir hotel no edifício do Jornal de Notícias

O edifício do Jornal de Notícias, no Porto, será convertido numa unidade hoteleira, com a assinatura da cadeia internacional Marriott. O plano foi anunciado à agência noticiosa de Macau (MNA) por Kevin Ho King Lun, maior acionista do Global Media Group – do qual o Dinheiro Vivo e o JN fazem parte -, e dono deste edifício desde meados de março.

“Trata-se de um investimento de 35 a 40 milhões de euros para um hotel de 213 quartos”, disse o responsável pela KNJ Investment, esta terça-feira, citado pelo website Macau Business.

O acordo para a gestão da unidade, que será um Autograph Collection by Marriott, será fechado ainda hoje, indica a publicação. Não é, contudo, apontada qualquer data para o início da operação do hotel, nem para o arranque de obras deste edifício que ainda concentra a redação do Jornal de Notícias, que passará a ter nova sede no Porto.

Em homenagem ao JN, mas também à herança histórica do edifício que é um ícone na cidade do Porto, a nova unidade hoteleira vai chamar-se Hotel Jornal, adiantou o investidor macaense, que olha para o futuro da economia nacional com optimismo: “Não é só o turismo que está a viver um boom em Portugal, é toda a economia, e um dos maiores hubs criativos da Europa. O país vai estar ainda melhor num futuro próximo”.

Este não é o único projeto imobiliário em que o investidor está envolvido. Kevin Ho tem ainda em mãos um projeto residencial de luxo na Foz do Douro, chamado Torre Miramar, havendo também “outros projetos” em carteira que deverão “criar cerca de 1500 postos de trabalho nos próximos cinco anos”, revelou.

A publicação macaense revela que Ho tem interesse em investir numa incubadora de startups na zona de Vila Nova de Gaia para aproximar o ecossistema de inovação português a Macau.