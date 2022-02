Hotel TRYP em Leiria tem nova direção

Hotel Tryp Leiria © Hotel Tryp Leiria

O hotel TRYP by Wyndham, localizado no centro de Leiria e aberto desde 2015, tem nova direção. A contratação de Filipa Nunes, empreendedora com mais de 20 anos de experiência na indústria hoteleira, "comprova o constante investimento do grupo em ativos que promovam a qualidade de serviço do hotel de 4 estrelas", afirma em comunicado o diretor de operações do grupo Hoti Hoteis, Paulo Sassetti.

Nova diretora do Hotel Tryp Leiria © DR

A unidade hoteleira de 4 estrelas disponibiliza acomodações para todos as ocasiões, nomeadamente para negócios ou lazer, sendo um ponto de paragem para quem procura este tipo de comodidades na região.

Para além do mais, o TRYP dispõe de 70 quartos de diversas tipologias, todos são para não fumadores e apresentam uma decoração atual. Ainda disponibiliza estacionamento para hóspedes e um serviço para carregamento de carros elétricos, sendo o pedido feito no lobby no hotel.

Filipa Nunes já passou por cargos diretivos na área de vendas, também por unidades hoteleiras, nomeadamente nos grupos Sonae e CS Hotéis e afirma, no mesmo comunicado, estar motivada para aceitar este novo desafio. "Abraço esta nova etapa, unindo esforços com uma equipa dinâmica, para atingir sempre o objetivo primordial que é a satisfação dos nossos clientes".