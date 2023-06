Hotel Vila Galé Colletion Tomar abre a 1 de julho num investimento de 14 milhões de euros

Jorge Rebelo Almeida, presidente do grupo Vila Galé © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2023 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O hotel Vila Galé Collection Tomar, um investimento de cerca de 14 milhões de euros, vai abrir a 1 de julho, anunciou o grupo, esta quarta-feira.

O Vila Galé Collection Tomar resulta da recuperação e requalificação de dois edifícios emblemáticos daquela cidade, o antigo Convento de Santa Iria e o ex-colégio feminino, e tem como tema a Ordem dos Templários.

Instalado junto ao Rio Nabão, próximo do centro histórico, o grupo menciona a escolha da data de abertura acompanhando o período da Festa dos Tabuleiros.

"Com 100 quartos, este hotel disponibiliza piscinas exteriores para adultos e com escorregas para crianças, parque infantil, sala de jogos, biblioteca, capela, jardins e estacionamento, além de um restaurante, dois bares e salas de reuniões", refere o Vila Galé em comunicado.

No início do ano, o presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida, disse num encontro com jornalistas, em Lisboa, que previa abrir ao longo de 2023, ano de "otimismo moderado", quatro novas unidades em Portugal, num investimento que ascende a mais de 35 milhões de euros, criando 170 postos de trabalho diretos.