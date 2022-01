Hotelaria alerta que "primeiro trimestre vai ser muito pior" e pede mais apoios

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho, Lisboa, 20 de outubro de 2020. Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19. (ACOMPANHA TEXTO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O setor do turismo continua a ser dos mais afetados pela pandemia de covid-19. As restrições aplicadas recentemente para combater a pandemia representaram mais um desafio para o setor e para as suas empresas. A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera que este primeiro trimestre do ano vai ser ainda mais difícil que o que havia estimado anteriormente e apela ao desbloqueamento de mais apoios para o setor.

"Depois de um verão que deu sinais de retoma e dos hotéis se prepararem para o arranque, este volte-face na pandemia e as medidas restritivas anunciadas - aliás, confusas, erráticas e de última hora - , significaram um terrível abanão nas nossas empresas. Muitos hotéis que tinham aberto para o verão e que ainda tiveram um mês de outubro razoável, quando comparado com 2020, note-se, fizeram o esforço de preparar a operação para o Natal e Passagem de Ano, entraram em despesas importantes e reativaram canais de venda e distribuição. O que se seguiu é o que sabemos: se alguns hotéis nalgumas regiões ainda conseguiram resultados positivos, o grosso da nossa hotelaria está completamente descapitalizada, com uma tesouraria esgotada e sem possibilidades de sobreviver aos tempos que se adivinham. E mais: o primeiro trimestre de 2022 vai ser muito pior do que tínhamos previsto", diz em comunicado, Raul Martins, presidente da AHP.

O responsável salienta também que se o verão de 2021 foi melhor do que o de 2020, a verdade é que continuam aquém dos números de 2019. Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, indicam que a evolução da atividade até novembro de 2021 é superior ao que foi registado no mesmo período de 2020, mas quase 50% inferior a 2019 em termos de dormidas.

"Infelizmente, os apoios públicos são imprescindíveis para ultrapassarmos as consequências económicas da 5ª vaga e prepararmos a retoma futura. Depois dos anúncios feitos e do Banco de Fomento fazer publicidade à linha de apoio ao turismo de 150 milhões de euros, por via da qual se pretende apoiar a retoma sustentável do Turismo, nomeadamente através do reforço de fundo de maneio das empresas viáveis, note-se, e da dinamização dos investimentos relevantes para o setor, nada aconteceu!", desabafa.

"Na prática, onde estão os protocolos bancários? Que bancos aderiram? Quando é que de facto os empresários se podem dirigir ao seu Banco?", questiona ainda, acrescentando Raul Martins que: "da nossa parte, tudo estamos a fazer para sobreviver a esta tempestade. A incertitude é grande e os momentos que atravessamos exigem disponibilidade e concretização dos apoios públicos o quanto antes. Só assim estaremos de pé para a retoma, que esperamos e desejamos possa acontecer no 2º semestre de 2022".