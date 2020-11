Hotelaria critica: Não se percebe que no Estado de Emergência sejam "admitidas certas exceções, como ao comércio"

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho, Lisboa, 20 de outubro de 2020. Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19. (ACOMPANHA TEXTO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) critica o posicionamento do governo quanto ao recolher obrigatório determinado no âmbito do Estado de Emergência. Durante os dias de semana, o recolher obrigatório vigora entre as 23 horas e as 5 horas. Contudo, ao fim de semana as restrições são alargadas, iniciando o período de confinamento às 13 horas. A associação que representa a hotelaria considera que estas medidas agravam ainda mais a grave situação do setor e que as exceções anunciadas, que permitem nomeadamente deslocações ao comércio de retalho alimentar, não são compreensíveis.

"As medidas, mas sobretudo as exceções, deste Decreto governamental surpreendem-nos, e muito. E mais ainda as infelizes declarações do senhor primeiro-ministro de ontem. Ao contrário do que o senhor primeiro-ministro pensa, o quarto que não se vende hoje não fica em stock para amanhã. Permitimo-nos recordar ao senhor primeiro-ministro que a hotelaria, onde também existe restauração, está a sofrer brutalmente com o recolhimento, teletrabalho, paragem da economia no geral. Mas está a sofrer como está todo o setor do turismo: hotelaria, restauração, agências de viagens, empresas de animação turística, de organização de eventos e de espetáculos e as discotecas", diz Raul Martins, presidente da AHP, em comunicado.

"Discriminar uns negócios e não outros e comparar hotéis a restaurantes só revela erro de análise ou desconhecimento da realidade", acrescenta.

Com uma procura em níveis muito baixos, muitas unidades hoteleiras optaram por encerrar neste período a seguir ao verão (ainda que haja caso de algumas que estão de portas fechadas desde o início da pandemia). O presidente da AHP nota ainda que: "Não se alcança o sentido de, no atual estado de emergência, serem admitidas certas exceções, como as que se verificam para o comércio, e serem colocadas limitações em 121 concelhos aos empreendimentos turísticos e aos estabelecimentos de restauração. O que está a acontecer é que mesmo as poucas reservas que havia para estes dois fins de semana vão ser canceladas".

Sublinhando que a hotelaria "está já numa situação muito crítica", com as estimativas da associação a apontaram para que mais de 70% da oferta esteja encerrada e não reabra antes da primavera de 2021, "com o estado de emergência e com esta proibição da circulação nos 121 concelhos mais importantes do país, que correspondem a cerca de 7 milhões de pessoas, a situação é desesperante para quem ainda se mantém aberto".

"Se somos os primeiros interessados em que exista um generalizado cumprimento das regras que permitam controlar o crescimento da pandemia no nosso País, não podemos concordar quando estas avançam com medidas pouco claras e discricionárias, decididas em cima da hora e sacrificam as poucas unidades hoteleiras e os trabalhadores que lutam por manter as suas portas abertas", rematou.

Já esta terça-feira, a AHRESP, associação que representa setores como restauração, similares e alojamento turístico, divulgou uma carta que enviou ao primeiro-ministro onde expressa as dificuldades do setor e a incompreensão quanto à possibilidade de os cidadãos poderem dirigir-se aos supermercados durante os próximos dois fins de semana, em que vigorará o recolher obrigatório a partir das 13 horas.

Esta segunda-feira, na TVI, o primeiro-ministro anunciou, sem indicar qual o valor da compensação, "um pacote específico para apoiar empresas de restauração pelo que vão sofrer de receita nos dois próximos fins de semana". A AHRESP sinaliza ainda que o setor perdeu mais de 49.000 postos de trabalho no terceiro trimestre de 2020 (período normal de maior empregabilidade) e reitera os dados do último inquérito: 41% das empresas de Restauração e Similares ponderam ir para insolvência e 19% do Alojamento Turístico vai no mesmo sentido.