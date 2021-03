Hotelaria deverá começar a reabrir em abril. Reservas até agora rondam 20% no verão

© Pixabay

O inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) mostra que várias unidades hoteleiras estimam começar a reabrir a partir do próximo mês, ainda assim, será menos de 40% da oferta existente. Mesmo no final do ano, nem todos os estabelecimentos vão estar abertos.

Nos dois primeiros meses de 2021, indica o inquérito da associação, realizado entre 4 e 28 de fevereiro, mais de 64% da oferta hoteleira existente estava fechada - com destaque para o Algarve, onde mais de 80% estava de portas fechadas, Açores, com quase 70%, Norte com cerca de 64% fechado e Lisboa, com 62%. Além disso, quase 6,5% dos inquiridos admitiu que estavam abertos mas com diminuição da oferta.

O primeiro trimestre, já tinham indicado vários atores do turismo, está em grande parte perdido. A partir de abril, e segundo o inquérito, arrancaram o "desconfinamento" para várias unidades, menos de 40% da oferta. O processo de reabertura deverá ser gradual, atingindo cerca de 70% da capacidade hoteleira junho/julho, devendo manter-se nesse nível para o resto do ano.

"Há um salto grande para abril", admitiu Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, acrescentando que a partir do início do verão, deverá assistir-se a uma estabilização na casa dos 70%. "Cerca de 30% não têm perspetivas sobre quando reabrir, ou não vão reabrir, ou não sabem se vão reabrir até ao final do ano. 30% dos estabelecimentos encerrados até ao final do ano de 2021", disse.

Olhando para as várias regiões, "o Algarve é a região que estima atingir o pico da abertura em junho e assim manter-se com cerca de 80% dos estabelecimentos abertos até ao final do ano. Muito preocupante é a região de Lisboa, começando as partir de maio até julho". Cristina Siza Vieira admitiu que 2021 "vai ser um ano pobre em termos de oferta de alojamento porque vai haver pouca procura".

A AHP inquiriu os associados também em relação às reservas para este ano. A indefinição quanto à evolução da pandemia e também do processo de vacinação, tanto em Portugal, como na Europa, coloca ainda muitas dúvidas nos viajantes. Até ao final de fevereiro, quando terminou o inquérito, as unidades hoteleiras contavam com 14% de reservas para o próximo mês, 19% para maio, entre 23% e 25% entre junho e setembro, descendo depois para 22% em outubro e 15% em novembro.

Questionados sobre as perspetivas para a retoma para níveis de 2019, 30% dos inquiridos acredita que será alcançada no segundo semestre de 2022 e 18% no primeiro semestre de 2023. Ainda assim, 24% acredita que apenas ao longo do ano de 2024 será possível alcançar os níveis pré-pandémicos.

O conjunto de desafios e incógnitas para este ano é vasto. A retoma do transporte aéreo, o ritmo de vacinação, a evolução do turismo de negócios e os reembolsos de apoios e empréstimos, são alguns desafios e incógnitas identificados pela AHP.

Perda de 3,2 mil milhões em receita em 2020

A AHP, no balanço que faz a 2020, aponta que a perda de receita da hotelaria em 2020 ficou nos 3 270 milhões de euros. A taxa de ocupação nacional ficou na casa dos 26%, sendo que houve 65% de dormidas perdidas em 2020 face a 2019.

Com o turismo a travar a fundo, e a hotelaria a acompanhar, a maioria das unidades não canalizou a sua infraestrutura para outros fins. Segundo a AHP, 76% dos inquiridos assumiu que dão deu outra utilidade às unidades de alojamento e 17% assumiu que deu alojamento a profissionais de saúde.

Com a atividade muito reduzida, 96% do setor hoteleiro recorreu ao lay-off simplificado. Além disso, 75% dos inquiridos admitiu que recorreu ao apoio à retoma progressiva, 31% à linha de apoio à covid-19, 27% ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial e 22%.

Menos de 1% admitiu que avançou para um despedimento coletivo. O recurso ao lay-off, por exemplo, impedia as empresas de despedir nos 60 dias seguintes.