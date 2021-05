Hotelaria: "É imprescindível que seja encontrada uma solução rapidamente" para o fim das moratórias

Sintra, 07/09/2020 - Decorreu hoje no Hotel Tivoli Palácio de Seteais uma reportagem, sobre a reabertura dos hóteis de 5 estrelas, e que medidas estão a tomar em tempo de pandemia covid19 (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

As moratórias públicas - para famílias e empresas - terminam no final do terceiro trimestre deste ano. As atividades económicas mais afetadas pelas restrições aplicadas para travar a pandemia têm pedido rapidez numa solução para o pós diferimento de pagamentos, tal como vários banqueiros. O ministro da Economia voltou esta quarta-feira, 5 de maio, a sublinhar que a solução pode passar por o Estado ser chamado a garantir uma parte do crédito em moratória para assim poder ser alargado o reembolso dos montantes.

"Para já, as moratórias estão em vigor até setembro, mas não chega. É imprescindível que seja encontrada uma solução rapidamente e esta situação tem de ser pensada agora e não em setembro", diz ao Dinheiro Vivo Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.

O governo, o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos têm vindo a trabalhar no sentido de encontrar uma solução nomeadamente para os setores mais afetados, uma vez que o prolongamento das moratórias. Ainda assim, a banca tem sustentado que é preciso uma solução rapidamente. Aliás, em entrevista ao Dinheiro Vivo, em meados de abril, o CEO do BPI defendeu que: "não devíamos falar em setembro, mas sim agora. O tema é encontrar soluções agora. Os empresários vivem de expectativas e confiança, não podemos ficar à espera de setembro para ver o que acontece". "O que eu acho é que não devíamos falar em setembro, mas sim agora. O tema é encontrar soluções agora. Os empresários vivem de expectativas e confiança, não podemos ficar à espera de setembro para ver o que acontece", disse ainda, na altura, João Oliveira e Costa.

Dias depois, o CEO do Novo Banco, alinhou no mesmo discurso em entrevista ao Jornal de Negócios. "Aqui sou muito claro, quanto mais cedo nós o fizermos, menos ansiedade vamos ter em relação a setembro. E é fundamental que setembro não seja um momento ansioso", disse então.

Agora, a associação que representa a hotelaria - que no ano passado perdeu mais de três mil milhões de euros em receita devido à pandemia - aponta que "se os hotéis, que vão abrir ou que já estão abertos, conseguirem equilibrar as contas da exploração já será bom, pelo que, este ano, não há possibilidade para se começar a pagar os empréstimos, tantos os antigos, como os que vieram no âmbito dos apoios à paragem e encerramento da atividade decorrente da Covid-19".

O ministro da Economia, esta quarta-feira, voltou no parlamento a apontar um caminho já por si antes defendido. Pedro Siza Vieira indicou, citado pela Lusa, que o modelo "deverá passar, designadamente, pela capacidade de o Estado poder garantir alguma parte do crédito que está sob moratória, para permitir estender os prazos de reembolso destes créditos e permitir, também, assegurar alguma carência". O objetivo, explicou, é "que as empresas não concentrem o seu "cash flow" imediatamente no reembolso de dívidas".

Esperando que o próximo ano seja já "positivo permitindo o pagamento dos empréstimos da Covid-19, bem como dívidas a fornecedores e recomposição da tesouraria", Raul Martins assume que a associação espera que só em 2023ª hotelaria conseguirá "retomar os pagamentos dos empréstimos de longo prazo com uma reestruturação da dívida prolongando a maturidade da dívida por mais três anos".