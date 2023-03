Hotelaria: Highgate entra em Portugal e reforça aposta no Reino Unido

NAU Salgados Palace é um dos 18 ativos sob gestão da HG Portugal © Direitos Reservados

A Highgate, multinacional especializada em gestão hoteleira, anunciou a sua entrada no mercado nacional com a HG Portugal, entidade que inicia a sua operação com um portefólio de 18 hotéis distribuídos pelo Algarve, Lisboa e Porto, entre outras regiões. O portefólio inclui hotéis que operam com as marcas dos grupos Hilton e IHG, bem como vários hotéis independentes notáveis, como o Cascade Wellness Resort, e os hóteis do Grupo NAU Hotels & Resorts, como o NAU Salgados Palace e o NAU Sao Rafael Atlantico, refere a empresa em comunicado.

Assumindo como uma empresa líder em investimentos imobiliários e gestão hoteleira, com mais de 20 mil milhões de dólares de ativos sob gestão, a Highgate tem um portefólio que inclui mais de 500 hotéis detidos e/ou sob gestão, compreendendo com mais de 80.000 quartos nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Caraíbas.

Arranca em Portugal com 18 unidades, sendo que os ativos sob gestão incluem hotéis boutique lifestyle, hotéis urbanos de serviço completo, resorts de luxo à beira-mar e grandes instalações de convenções. Promete trazer para o país a sua "experiência internacional como proprietária/operadora em mercados de destinos de lazer, bem como em hotéis de marcas reconhecidas, lifestyle e no centro da cidade". A empresa garante que "acrescenta o seu caracter aos hotéis por si geridos", nomeadamente através de uma plataforma concebida para "otimizar eficiências operacionais, a distribuição e o desenvolvimento" de conceitos hoteleiros.

Alexandre Solleiro, com "mais de 30 anos de experiência em liderança hoteleira em Portugal", é o CEO da nova empresa.

"Esta aquisição representa uma excelente oportunidade para adicionar à plataforma da Highgate ativos bem localizados e em simultâneo alcançar uma escala imediata, numa região que está a experienciar um crescimento secular excecionalmente forte", afirma, citado no comunicado, o vice-presidente de Aquisições e Desenvolvimento da Highgate. "Estamos ansiosos para implementar as capacidades e conhecimentos adquiridos na gestão de cerca de 500 hotéis Highgate para lançar uma plataforma de operação dedicada em Portugal e continuar a expandir pela Europa", acrescenta Nicholas Mellis.

Já o CEO da empresa destaca que o lançamento da HG Portugal "complementa a recente reentrada" da Highgate na gestão, no mercado do Reino Unido. Arash Azarbargin garante: "Vamos aplicar a nossa abordagem inovadora, aprimorada nos últimos 30 anos, às operações, à distribuição, aos alimentos e bebidas, às marcas e ao posicionamento, num momento notável para Portugal em que cada vez mais viajantes estão a descobrir a sua magnificência como um destino de eleição."