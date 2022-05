Hotelaria investe menos de 12 mil euros/ano na digitalização do negócio

© Stock.adobe.com

A transformação digital está a passar ao lado do setor hoteleiro nacional. As empresas canalizam poucos recursos financeiros para esta área e apresentam um défice de conhecimento do valor da tecnologia para o desenvolvimento do seu negócio.

O estudo "Estado da Arte e Visão Prospetiva da Hotelaria portuguesa", promovido pela AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), conclui que 80% das empresas investirem menos de 12 mil euros por ano em equipamentos, software e serviços digitais.

Para além do fraco investimento em tecnologia, regista-se um desconhecimento generalizado sobre soluções digitais avançadas que coloquem a oferta mais perto das necessidades do consumidor e permitam serviços inovadores e de maior valor acrescentado.

O estudo será apresentado amanhã (11 de maio), no Porto, no evento Hotel 4.0 Portugal Summit, que decorre do projeto Hotel 4.0, uma iniciativa da AHRESP.

O Hotel 4.0 foi desenvolvido ao longo dos últimos dois anos e juntou centenas de empresas do país, assim como especialistas e decisores nacionais e internacionais, em estudos e análises, ações de sensibilização e debates.

Este projeto, cofinanciado pelo Portugal 2020, através do Programa COMPETE e pela União Europeia através do FEDER, visou acelerar a transformação digital e a qualificação do setor do alojamento em direção ao conceito de hotel 4.0.

Amanhã, são esperadas mais de 300 pessoas no evento, que abordará temas como Inovação, sustentabilidade, customer experience, para além de reunir uma mostra tecnológica.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e Marie Audren, diretora da Associação Europeia da Hospitalidade, vão marcar presença na conferência.