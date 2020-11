Hotelaria pede ao governo que hotéis possam ser espaços de cowork e até centros de dia

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho, Lisboa, 20 de outubro de 2020. Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19. (ACOMPANHA TEXTO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Com a forte quebra que o turismo está a sentir devido à pandemia de covid-19, todos os setores que alinham na esfera desta atividade estão a ser penalizados. A hotelaria não é, por isso, exceção. Por isso, e para tentar minimizar os efeitos da quebra da atividade, os hoteleiros pedem ao Executivo de António Costa que lhes permita ampliar a sua atividade, passando as unidades a "ter outras utilizações comerciais", além do alojamento de turistas e estudantes.

A AHP defende, em comunicado, que é "fundamental que parte, ou a totalidade, das unidades de alojamento dos hotéis, presentemente desocupadas e que já servem para alojamento a estudantes, no âmbito de protocolos com as Universidades ou semi-residência de profissionais de saúde, possam ainda ter outras utilizações comerciais, de curta ou longa duração: serviços de escritório; espaços de cowork; realização de reuniões; exposições e outros eventos culturais; showrooms; ensino e formação; eventualmente centros de dia ou residências assistidas".

Raul Martins, presidente da AHP, explica que "a alteração temporária de uso das unidades de alojamento pode ser uma boa alternativa para muitos empreendimentos turísticos, porque hóspedes, que garantam a sustentabilidade do negócio, não sabemos quando voltaremos a ter".

"Quer o Turismo de Portugal, onde levámos esta proposta em setembro, quer a Senhora Secretária de Estado do Turismo mostraram a maior abertura para estas soluções", acrescenta o responsável em comunicado.

Depois de um verão atípico, em que o mercado interno ajudou a suportar a atividade, muitos hotéis já encerraram a sua atividade neste período de outono-inverno, dado a falta de procura. Uma projeção recente da AHP, com base no último inquérito que realizou, indicava que até ao final do ano irá haver um encerramento superior a 70% na hotelaria, com uma perda importante de receitas e dormidas.