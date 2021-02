Hotelaria pede linha de apoio "específica e exclusiva" para garantir sobrevivência

Raul Martins, presidente da AHP - Associação da Hotelaria de Portugal. © Gerardo Santos/Global Imagens

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) veio reclamar esta quarta-feira a criação de uma linha de apoio específica para o setor, sob pena de muitas empresas não sobreviverem ao inverno. É "imprescindível", diz o presidente da AHP, Raul Martins.

A associação pede "uma linha específica e exclusiva, com períodos de carência e maturidade muito alargados, parte substancial a fundo perdido e condições de acesso que atendam às características do setor hoteleiro".

Segundo Raul Martins, sem a introdução desta medida "as empresas hoteleiras de média dimensão não vão sobreviver a este longo inverno do turismo".

Em comunicado, a AHP lembra que a nova linha de apoio às empresas exportadoras, com uma dotação de 1050 milhões de euros, já esgotou e não chegou às empresas hoteleiras.

"Esta linha foi reforçada e expressamente referido que as small mid cap e as mid cap do turismo teriam acesso como empresas exportadoras fortemente impactadas pela pandemia", mas "a verdade é que foi aberta a 18 de janeiro e logo nas primeiras 24 horas após o seu lançamento os principais bancos do sistema já tinham esgotado a sua quota e as empresas hoteleiras já não conseguiram financiamento", frisa Raul Martins.

Para o presidente da AHP, é "inexplicável e muito grave que o principal setor exportador do país e aquele onde o impacto das restrições internacionais mais se faz sentir seja precisamente aquele onde estes empréstimos não chegam".

O setor hoteleiro pede também que seja encontrada uma solução urgente para a situação dos reembolsos de capital e juros das linhas de financiamento COVID 19 e das moratórias bancárias.

Raul Martins lembra que "os financiamentos foram concedidos com objetivo de começarem a ser amortizados quando a atividade estivesse normalizada", situação que está longe de acontecer devido ao agravamento da pandemia e ao novo confinamento.