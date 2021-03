Hotelaria quer linha de crédito e que a redução da TSU seja só de 50% quando há o fecho de fronteiras

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho, Lisboa, 20 de outubro de 2020. Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19. (ACOMPANHA TEXTO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) critica o facto de o pacote de novas medidas para a apoiar a economia e emprego não inclua linhas de crédito aplicadas à hotelaria. E admite que a linha de 300 milhões de euros, que está inserida no programa Apoiar, "pode não ser suficiente para salvar o turismo".

Raul Martins, presidente da AHP, em comunicado sustenta que "os novos apoios anunciados são bem-vindos e serão importantes para a retoma económica e manutenção dos postos de trabalho, mas o Governo deveria ter ido mais longe no que respeita às especificidades das várias atividades".

"Lamentamos que ainda não haja uma linha de crédito para o turismo, que possa ajudar a suportar custos fixos gerais e operacionais e que a redução da TSU seja só de 50% quando há o encerramento das fronteiras e de circulação impedindo o acesso de turistas", acrescenta.

A associação tem defendido que tanto o alargamento do programa Apoiar, como do Apoiar Rendas e Apoiar + Simples, assim como a prorrogação do apoio à retoma progressiva, "são importantes medidas", mas não deixa de apelar a um reforço destes mecanismos e a uma dilatação dos prazos. "A título de exemplo, a associação considera essencial o prolongamento da linha de apoio à retoma progressiva até 30 de junho de 2022 e não setembro de 2021, conforme indica a portaria".

Há ainda outro ponto defendido pela associação que representa a hotelaria: "mais rapidez" tanto do Estado como do sistema financeiro no que diz respeito à ativação das linhas de crédito para que o dinheiro chegue, assim, mais rapidamente às empresas. "Recordamos que a hotelaria é das atividades mais afetadas pela pandemia, com quebras de quase 80% nas receitas, alojamento e outros (F&B, Spas e ginásios, eventos, etc), significando uma perda de 3.6 mil milhões de euros. Para enfrentar estas perdas, as empresas precisam de medidas mais robustas e céleres para garantirem as suas operações", diz o presidente da AHP em comunicado.

A AHP considera também que é preciso mais apoio do ponto de vista fiscal. "A implementação da dispensa de 100% do pagamento da taxa social única (TSU) aos trabalhadores em lay-off em empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 75%" tem sido uma das reivindicações "e que não está refletida nos apoios anunciados, que contempla dispensa parcial de 50% do pagamento à Segurança Social".

Quanto ao plano de desconfinamento faseado, apresentado pelo Executivo de António Costa, o líder dos hoteleiros considera que "este deve ser mais ajustado no tempo e ao território, uma vez que existem regiões que, por apresentarem um risco mais baixo, podem reabrir mais serviços e permitir maior circulação de pessoas".

As unidades hoteleiras não fecharam, nem neste nem no anterior confinamento, por decreto governamental. Alguns dos serviços que disponibilizam têm estado encerrados, tal como, spa's e restaurantes, à semelhança do que acontece nestes estabelecimentos que não estão inseridos dentro de unidades hoteleiras. Contudo, os hotéis que estão fechados têm-no estado devido à falta de procura.

"A AHP reitera ainda a urgência da reabertura integral dos serviços de hotelaria, não se limitando ao alojamento. Falamos de um conjunto de serviços como a restauração, o spa, ginásios, etc, que integram a oferta hoteleira e são fundamentais para os hóspedes enquanto experiência. Todos os hotéis estão preparados para cumprir com as imposições de redução de capacidade e horários, bem como as regras de higiene e segurança, mantendo todos os serviços prestados", garante a AHP.