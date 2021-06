Hotelaria: Reservas entre junho e outubro abaixo dos 45%. "Retoma abortou"

Turistas na Praia de Santa Bárbara na Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores, 15 de junho de 2021. A Região Autonóma dos Açores promove a região como destino de férias seguras com a oferta de testes gratuitos à covid-19. Mais de um ano desde a pandemia da Covid 19, o setor do turismo já nota uma retoma mas que não se assemelha aos anos pré-pandemia. (ACOMPANHA TEXTO DE 17/06/2021) EDUARDO COSTA/LUSA © LUSA

O verão não vai ser animador para a generalidade da hotelaria nacional. Pelo segundo ano, a pandemia não deu tréguas e o setor está a braços com uma época alta atípica. Contando sobretudo com o mercado nacional, o inquérito da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) mostra que a média de reservas entre os meses de junho e outubro estava abaixo dos 45%. Contudo, este estudo foi realizado entre 7 e 25 de junho, ou seja, antes de a Alemanha ter decidido colocar Portugal na lista vermelha, obrigando todos os passageiros que chegam de Portugal a fazerem quarentena. Por isso, a associação admite que "o pessimismo é maior" agora, uma vez que o inquérito contava com o mercado alemão e britânico.

Os dados do inquérito mostram que a média de reservas para junho e julho estavam na casa dos 43%, subindo ligeiramente para 46% em agosto. Em setembro, desce para 37% para voltar a subir para 50% em outubro. Por regiões e a título de exemplo, no Algarve, o pico de reservas é em agosto. "Foi crescendo de junho a agosto, mas tem uma queda em setembro. Na Madeira, há também picos de previsão de ocupação e uma subida grande em setembro e outubro", explicou Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, em conferência de imprensa.

Entre os principais mercados - e tendo em atenção que este inquérito foi realizado antes da decisão da Alemanha e de Portugal em relação aos britânicos - está Portugal, seguido por Espanha, França e, em quarto lugar, o Reino Unido. O mercado britânico - que viaja sobretudo para Algarve e Madeira - era até à pandemia o principal mercado emissor de turistas para Portugal.

"A retoma do turismo em Portugal abortou. A expectativa que tínhamos que a retoma se iria iniciar este verão, e tínhamos indicações que nos levavam a pensar isso, com estes condicionamentos da Grã-Bretanha e da Alemanha, não haverá retoma este ano. E este ano será negativo ou na melhor das hipóteses com resultado zero", disse Raul Martins, presidente da AHP.

Cristina Siza Vieira acrescenta que "pensar em retoma, em 2021, não me parece que venha a acontecer", admitindo ainda assim que possa "haver flutuações" até porque "Portugal abriu a porta ao mercado norte-americano que esteja vacinado. Mas, como sabemos, eles têm um mercado interno forte e vão ficar por lá, para já".

"O verão que foi feito no inquérito e o verão pós inquérito joga com esta questão do mercado alemão, que vai empobrecer o nosso mercado. Vamos ter um prejuízo gravíssimo nesta época alta, contava-se com o mercado alemão e inglês. Já tínhamos uma média de reservas de 45% entre junho e outubro, se estas se concretizassem, teríamos uma taxa de ocupação de 45% na época alta. Pior que isto não sei como poderíamos imaginar. O pessimismo é maior", acrescentou.