Hoteleiros lamentam junção de pastas na nova secretaria de Estado por tirar importância ao turismo

A Associação da Hotelaria de Portugal critica a junção de pastas na nova secretaria de Estado do Turismo Comércio e Serviços afirmando que esta fusão retira importância ao setor do turismo.

"A AHP lamenta esta junção das pastas que, claramente, ignora importância e o peso que o Turismo tem para a economia nacional, quer no PIB, quer no emprego, quer nas exportações nacionais (segundo a WTTC, Portugal foi, em 2019, o 5º país com maior contributo do Turismo para o PIB)", explica em comunicado.

A associação que representa os hoteleiros nacionais aplaude, contudo, que seja Rita Marques, que até agora liderava a secretaria de Estado do Turismo, a assegurar a continuidade da nova secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

"A continuidade da Eng. Rita Marques à frente do Turismo, embora acumulando com as outras duas áreas, dá-nos, apesar de tudo, um sinal de confiança. É uma pessoa que tem demonstrado uma grande competência e que sempre trabalhou lado a lado com as empresas do setor. Acreditamos, por isso, que vamos continuar a criar sinergias nesta área estratégica para a economia do país", refere o presidente da AHP

Raul Martins sublinha ainda a importância do diálogo entre o governo e o setor privado na nova legislatura.

"O Turismo português está a sair do momento mais difícil da sua história, o cenário internacional é instável e cheio de incógnitas, mas espera-se que a retoma do Turismo se confirme, pelo que é absolutamente fundamental continuar a haver uma estreita colaboração entre o Estado e o setor privado, e acredito que a AHP, como maior associação nacional da Hotelaria, será um parceiro preferencial nesta relação", conclui.

Recorde-se que também a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) reagiu com "surpresa e deceção" ao novo governo apresentado no passado dia 23 por considerar "que o Turismo diminui a sua importância na orgânica do Governo, já que perde exclusividade em termos de secretaria de Estado".