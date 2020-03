Houseparty oferece um milhão a quem tenha provas sobre “campanha de difamação”

Após as acusações de utilizadores que indicavam que tinham sido alvo de ataques informáticos após terem instalado a aplicação de videochamadas Houseparty, que levou várias pessoas a apagarem a aplicação e a remover contas, os criadores da app partilham uma nova informação. Ao final do dia desta segunda-feira, a Epic Games, dona da aplicação, já tinha negado as acusações, garantindo a segurança do serviço.

Já durante a madrugada, a Houseparty avança que este episódio pode tratar-se de uma campanha para prejudicar a aplicação, que cresceu consideravelmente neste contexto de pandemia. “Estamos a investigar indicação de que os rumores recentes sobre hacking foram espalhados por uma campanha paga e comercial com a intenção de prejudicar a Houseparty”, escreve a empresa no Twitter e em declarações enviadas aos jornalistas.

Além desta informação, a Houseparty refere ainda que “oferece uma recompensa de um milhão de dólares [cerca de 910 mil euros] ao primeiro que consiga apresentar provas sobre esta campanha”.

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to bounty@houseparty.com.

