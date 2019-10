HP vai despedir até nove mil pessoas

A HP quer reduzir em 16% o número de funcionários, num momento de reestruturação. Este corte poderá afetar entre sete mil a nove mil funcionários em todo o mundo, indica a tecnológica, através de comunicado. A empresa indica ainda que este número vai resultar de saídas de trabalhadores e também de reformas antecipadas, ao longo dos próximos três anos.

A fabricante espera que estes despedimentos resultem na poupança de mil milhões de dólares, até ao final do ano fiscal de 2022.

A HP conta com 55 mil funcionários em todo o mundo, segundo as informações indicadas ao regulador de mercado dos Estados Unidos.

“Estamos a tomar ações arriscadas e decisivas para embarcar no nosso novo capítulo”, indica Enrique Lores, que a partir do dia 1 de novembro assumirá a posição de diretor-geral da HP. Lores sucede a Dion Weisler, assumindo as rédeas da fabricante sediada em Palo Alto.

A empresa anunciou em 2018 que iria despedir funcionários, estimando cortes entre os 4500 e os 5 mil trabalhadores até ao final do ano fiscal de 2019.